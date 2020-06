Digitaltag 2020: Die LEAN und SIX SIGMA Experten online erleben

Am 19.06.2020 feiert der Digitaltag in Deutschland Premiere. Unter #digitalmiteinander bringt er Menschen bundesweit virtuell zusammen. Er bietet als Aktionstag eine Plattform, um Bewusstsein zu schaffen, Neugierde zu schüren und Handeln zu initiieren.

Q-LEARNING ist als Bildungsanbieter mit seinen LEAN und SIX SIGMA Online-Programmen dabei. Zwei Aktionen stehen am Aktionstag 2020 im Mittelpunkt:

1 | LEAN + SIX SIGMA | Mit Qualitätsexperten im Gespräch

19.06.2020 | 08:00 bis 20:00 Uhr

Die international erfahrenen SIX SIGMA Master Black Belts Dr. Urte Helling und Matthias Storch informieren, beraten, coachen am Telefon und im Web.

Telefon: 0800 | 723 94 64 (kostenfrei, national) oder 02191 | 5980 800 (international)

2 | LEAN + SIX SIGMA | Digitale Ausbildung kostenfrei testen

19.06.2020 | ganztags

Kostenfreies Kennenlernen der digitalen Ausbildung über unverbindliche Testzugänge (persönliches Login am Q-LEARNING CAMPUS, Einführung und persönliche Beratung).

Aktionsseite: www.q-learning.de/digitaltag

Mehr zum Digitaltag bei Q-LEARNING unter: www.q-learning.de/digitaltag

Über den Digitaltag

Der Digitaltag wird getragen von der Initiative ?Digital für alle?, einem Bündnis von mehr als 25 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Erklärtes Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen. Mehr unter www.digitaltag.eu.

Q-LEARNING bietet als Spezialist für Qualitätsmethoden moderne, normkonforme Aus- und Weiterbildung im Qualitätsmanagement. Stets aus der industriellen Praxis kommend, stehen am Q-LEARNING CAMPUS hochwertige und preisgekrönte Online-Kurse für flexibles und individuelles Lernen bereit. Privatpersonen, Mitarbeiter und Führungskräfte, mittelständische Unternehmen und DAX-Konzerne sowie Hochschulen und Akademien, die Agentur für Arbeit und der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr zählen zu den langjährigen Kunden von Q-LEARNING. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die herausragende Qualität der Kurse, Betreuungskonzepte und Anwendungsleistungen von Q-LEARNING.