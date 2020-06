Digitaltag 2020: EWERK beteiligt sich mit digitaler Initiative zum Wissenstransfer

EWERK beteiligt sich am Digitaltag 2020 am 19.06.2020 zum Status Quo der Digitalisierung

Gleich neun Beiträge spiegeln die Vielfalt der Aspekte digitaler Transformation

EWERK offen für Wissenstransfer über den Digitaltag hinaus: Interviewanfragen an info@ewerk.com

Am 19.06.2020 findet der erste deutschlandweite Digitaltag als Aktionstag zum Status Quo der Digitalisierung statt. Die Initiative der Bundesregierung soll unterschiedliche Aspekte des digitalen Wandels beleuchten. Als EWERK sind wir bereits seit 25 Jahren aktiver Treiber der Digitalisierung von Wirtschaft, Politik und Verwaltung und damit auch von Gesellschaft. Für uns ist der Digitaltag ein Heimspiel und wir wollen den Tag nutzen, um unser Wissen als Digitalisierungsunternehmen in den KRITIS Branchen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Neun EWERKERINNEN und EWERKER beleuchten unterschiedliche, wichtige Aspekte der Digitalisierung:

Smart City: Visionen, Akteure, Technologien und der Mehrwert für Bürger und Unternehmer

Kritische Infrastrukturen: Wie wichtig hohe Anforderungen an IT-Sicherheit zur Verhinderung von Ausfällen sind.

Digitaler Erfolg: Wie Digital- und Changeprojekte wirklich gelingen.

Customer Journey in IT-Sicherheitsprozessen: Wie benutzerfreundlich kann IT-Security sein?

Cloudsysteme: Wie sicher sind meine Daten in der Cloud?

Digitalisierung kaufmännischer Bereiche: Vom Rechenschieber über Excel zur Künstlichen Intelligenz?

IT Projektmanagement: Worauf kommt es bei großen IT Projekten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wirklich an?

Papierloses Büro & Dokumentendigitalisierung: Wie Archive und Akten zu digitalen Impulsgebern werden können.

Stressfaktor Digitalisierung: Impulse zur Bewertung und dem Umgang mit Stress in digitalen Zeiten.

Als EWERK stehen wir für die Vielfalt der Digitalisierung. Wir bieten komplexe und maßgeschneiderte Services für die digitale Transformation unserer Kunden. Genauso vielfältig wie unsere Leistungsbereiche (Von Consulting bis Business Process Outsourcing) sind auch die Themen-, Wissens- und Kompetenzbereiche unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schließlich stehen hinter allen Entwicklungen des digitalen Wandels Menschen, die sie treiben. Und genau diese Akteure der Digitalisierung von Unternehmen und Organisationen möchten ihr Wissen zu aktuellen Trendthemen teilen.

Unsere Beiträge zum Digitaltag stehen Teilnehmern und Interessierten auf unserer Landingpage mit Beginn des Aktionstags am 19.06.2020 zur Verfügung. https://me.ewerk.com/digitaltag-2020/

Auch über den Digitaltag hinaus stehen wir für Wissenstransfer als Experten zur Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Gesellschaft zur Verfügung. Für Interviewanfragen, Anfragen zu weiteren Themen oder Bild-, Text- & Videomaterial wenden Sie sich gern an: info@ewerk.com

Das EWERK ist einer der führenden Service IT-Dienstleister für digitalen Erfolg. Als Spezialist für komplexe IT-Projekte bündeln wir innerhalb der EWERK Gruppe Serviceleistungen von Consulting Services, Software-Entwicklung & Design, Application Management, IT-Outsourcing bis hin zum Betrieb von eigenen Data Centern und IT-Infrastrukturen. Für große Organisationen liefern wir zudem best-of-breed Lösungen im Umfeld Digital Workplace & UC, CRM & Enterprise Service Management sowie Scan-Services, Archivierung und DMS.

Kunden der EWERK Gruppe sind europäische Unternehmen aus Energy, Health, Mobility und dem Public Sector. Der Anspruch des Unternehmens ist es, entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein nachhaltiges Wachstum durch digitale Services zu ermöglichen.

EWERK ist nach DIN ISO/IEC 20000-1:2011, DIN ISO/IEC 27001:2013 und DIN ISO 9001:2015 sowie ISAE 3402 Type II zertifiziert.

Die Website des Unternehmens finden Sie unter https://ewerk.com/