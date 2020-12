digitronic ist DCS Awards Gewinner

HiCrypt? Enterprise Services?ermöglicht die zentrale Verwaltung aller verschlüsselten Shares und trennt dennoch sicher und zuverlässig die einzelnen Phasen des Verschlüsselungsprozesses und der Verantwortlichkeiten. Die Lösung lässt sich darüber hinaus bequem an bestehende Benutzerverwaltungen anbinden ? ohne Medienbruch. Workflog-Integration sowie skriptbasierte Steuerung ist ebenfalls möglich. Die Software ist vollständig skalierbar und damit flexibel in jeder Unternehmens- und Konzernstruktur einsetzbar.

HiCrypt? Enterprise Services zeigt, dass?Digitalisierung, Globalisierung und CLOUD nicht zwangsläufig zu einem Verlust der Kontrolle über vertrauliche Dateninhalte führen und schützt darüber hinaus die IT-Administratoren im Verdachtsfall.

Dies wurde am 10.12.2020 mit dem DCS Award in der Kategorie ?ICT Security Product of the Year? gewürdigt. Der DCS Award würdigt die Leistungen der Anbieter und ihrer Geschäftspartner gleichermaßen und umfasste in diesem Jahr eine breitere Palette von Kategorien sowohl für Infrastrukturen als auch für Informationstechnologie, die alle wichtigen Bereiche des Rechenzentrumsmarkts in Europa abdecken sollen.

? Zum Gewinner-Video: https://www.youtube.com/…

digitronic ist ein deutscher IT-Hersteller und -Dienstleister, wurde 1990 in Chemnitz gegründet und entwickelt Software und Systeme für Kommunikation und IT-Sicherheit, insbesondere für Behörden sowie Großkunden. Wir fertigen Lösungen, die sich an spezifischen Kundenwünschen orientieren und verfügen über viele Jahre Erfahrung als Hersteller von IT-Sicherheitssoftware. Gleichzeitig entwickeln wir Produkte, die uns unserem Ziel von digitaler Freiheit ohne Risiko schon jetzt sehr nahe bringen.

Unser Fokus liegt auf innovativer Software zum Schutz persönlicher bzw. sensibler Daten. Dabei ermöglichen wir eine komfortable Anmeldung und Absicherung an PC-Systemen mittels 2-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung sensibler Daten auf Netzlaufwerken.

digitronic ist Mitglied im Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) und trägt das Qualitätszeichen ?IT-Security made in Germany?.