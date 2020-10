“Dimension Luft” – Die erste virtuelle Karrieremesse der Bundeswehr rund ums Fliegen (FOTO)

Am 8. und 9. Oktober 2020 informiert die Bundeswehr erstmals Interessierte in Form einer virtuellen Erlebnismesse “Dimension Luft” über die Karrieremöglichkeiten rund ums Fliegen.

In der “Dimension Luft” können Online-Teilnehmende in verschiedenen virtuellen Messehallen auf Avatare treffen, die Interessierten ihren Beruf “live” an ihrem Arbeitsplatz vorstellen. Sie stehen, gemeinsam mit Karriereberatern, zu den vielfachen Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten rund ums Fliegen in Live-Chats Rede und Antwort. Online können die Messebesucher 3D-Modelle von Luftfahrzeugen des Heeres, der Luftwaffe und der Marine in individuellen virtuellen Führungen teilnehmen, Jobportraits der vielfältigen Berufe mit Bezug zu Luftfahrzeugen der Bundeswehr sehen und erleben.

Technik und Mobilität spielen in modernen Streitkräften eine entscheidende Rolle. Mit modernen, in die Messe integrierten Exponaten, wie dem A400M, Eurofighter oder auch NH90-Sea Lion, soll Interesse für die Bundeswehr und die Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften geweckt werden.

Mit diesem innovativen, digitalen Konzept einer Karrieremesse will die Bundeswehr – auch in Zeiten von Corona – als Plattform für junge, interessierte Menschen dienen, um sie über die Arbeit in den Streitkräften zu informieren. Die Bundeswehr zählt mit über 265.000 militärischem und zivilem Mit-arbeitenden zu den größten und mit über 1000 Berufsbildern auch zu den vielfältigsten Arbeitgebern in Deutschland.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen am 7. Oktober 2020 hinter die Kulissen der digitalen Onlinemesse in Nordholz zu blicken sowie am 8. Oktober 2020 das Messegeschehen in Nordholz live oder aber online und von zuhause aus mitzuerleben!

Hintergrundinformationen erhalten Sie auf www.dimensionluft.de.

