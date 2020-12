Direkt mehr Reichweite: Einfache Anbindung an Marktplätze der MYTOYS GROUP mit novomind iMARKET

Einkaufen über Online-Marktplätze liegt im Trend und wird immer beliebter. Die auf junge Familien ausgerichtete MYTOYS GROUP hat das früh erkannt und setzt im Rahmen ihrer E-Commerce-Strategie auf den Ausbau ihrer Marktplätze myToys, mirapodo, yomonda und limango. Die Marktplatz-Software novomind iMARKET ermöglicht schnell und unkompliziert die vollständig automatisierte Direktanbindung der Sortimente von Handelspartnern an die Marktplätze der Family-Shopping-Spezialisten. Zusätzliche Marktplatz-Tools sind für Kunden von novomind nicht notwendig.?

?Automatisierte Schnittstellen sind wichtig für unsere Skalierung. Auch dank der reibungslosen Zusammenarbeit und unkomplizierten Kommunikation mit novomind verläuft unser Wachstum ganz nach Plan?, so Lennard Kressin, verantwortlicher Abteilungsleiter für das Marktplatzgeschäft bei limango.?

limango betreibt neben der geschlossenen Onlineshopping-Community auch den offenen Shop limango.de. Seit gut drei Jahren verkauft limango hier zusätzlich Artikel von Partnern, die dauerhaft verfügbar sind und das Sortiment in allen familienrelevanten Kategorien ergänzen. Das Marktplatz-Geschäft ist der Wachstumstreiber, wenn es darum geht, den Kundinnen und Kunden ein breites, tiefes und innovatives Sortiment anzubieten.

Die Marktplätze der MYTOYS GROUP gehören zu den führenden für Kinder- und Familiensortimente im deutschsprachigen Raum. ?Das Marktplatzgeschäft spielt in unserer E-Commerce-Strategie eine wichtige Rolle. Die Marktplatz-Software von novomind ermöglicht es, dass Sortimente unserer Handelspartner schnell und unkompliziert auf unseren Marktplätzen erhältlich sind?, erklärt Philipp Ludewig, Head of Partnerprogramm Fashion & Development MYTOYS Group.

novomind iMARKET bietet ein Produktdaten-, Order-, Bestands- und Sortimentsmanagement sowie ein umfassendes Reporting. Die Software ist an alle Schnittstellen direkt angebunden, ermöglicht eine schnelle, automatisierte Datenverteilung und das Mapping aus einer Hand.

?Unsere Kunden erhalten über novomind iMARKET eine direkte Anbindung an die Marktplätze der MYTOYS GROUP und damit unkompliziert Zugang zur Zielgruppe Familie?, so Stan Carstensen, COO Customer Solutions bei novomind. ?Die individuelle Backend-Integration und das On-Demand-Modell minimieren darüber hinaus den IT-Aufwand. So ist für maximale E-Commerce-Effizienz gesorgt.?

Über die MYTOYS GROUP?

Die MYTOYS GROUP ist der führende Online-Händler für Family-Shopping in Europa. Zur mehrfach ausgezeichneten Markenfamilie, die im Geschäftsjahr 2019/20 einen Gesamtumsatz von rund 720 Mio. Euro erwirtschaftet hat, gehören die Shopping-Angebote von myToys, limango, mirapodo und yomonda. Seit 2017 baut die MYTOYS GROUP ihr Partnerprogramm signifikant aus, mit dem Ziel, ihre Marktposition weiter zu festigen und zur zentralen Shopping-Plattform für die ganze Familie zu werden. Unter der Marke myToys betreibt die Unternehmensgruppe seit 1999 den Nr. 1 Online-Shop für Spielzeug und Produkte rund ums Kind in Deutschland sowie 17 gleichnamige Filialen und ist damit einer der führenden Multichannel-Anbieter für Kindersortimente im deutschsprachigen Raum. Seit 2013 gehören der Online-Schuhshop mirapodo sowie der Shopping-Club limango zur Markenfamilie. 2016 ging der Home & Living-Shop yomonda online. Die MYTOYS GROUP beschäftigt derzeit über 2.000 Mitarbeiter.

https://partnerprogramm-mytoysgroup.de

https://entdecke.limango.de/marktplatz-partnerprogramm

Die novomind AG entwickelt seit 20 Jahren intelligente, weltweit einsetzbare Omnichannel-Commerce- und -Customer-Service-Software und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio beinhaltet standardisierte Lösungen für Commerce-Unternehmen und Contact Center und umfasst die Produkte novomind iPIM, novomind iSHOP, novomind iMARKET und novomind iAGENT. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gehört ebenso zum Leistungsportfolio wie die Vorteile eines internationalen Partnernetzwerkes. Als inhabergeführtes Unternehmen bietet novomind alles, was heute für modernen Omnichannel-Commerce und -Customer-Service notwendig ist. Ein über 400-köpfiges Team betreut derzeit rund 250 Unternehmen und wächst stetig. Zu den zufriedenen Kunden zählen u.a. C&A, CTS Eventim, Puma, Görtz, OTTO, Ernsting–s family, EnBW und Sixt. Internationale Konzerne, Mittelständler und Verbände vertrauen seit vielen Jahren auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit. www.novomind.com