DIREKTER ZUGANG ZU VERTRIEBSEXPERTISE: HIGHSPOT LAUNCHED HIGHSPOT MARKETPLACE / Mehr als 20 führende Vertriebsunternehmen starten neue Sales Enablement-Pakete auf dem Highspot Marketplace

Die Sales Enablement-Plattform Highspot (https://www.highspot.com/de/), mit der Vertriebsteams ihre Sales Performance steigern können, gab heute den Start des Highspot Marketplace (https://marketplace.highspot.com/) bekannt. Diese neue Plattform ermöglicht es Highspot-Kunden, schnell und einfach Content und Schulungspakete von mehr als 20 Marketing-, Vertriebs-, Enablement- und Customer Success-Partnern zu nutzen. Unternehmen können Enablement-Pakete mit Content, Tools und Schulungen von diesen Partnern direkt in Highspot importieren, um eine konsistente Vertriebsleistung ihrer Teams zu fördern.

Die wachsende Branche von Dienstleistern, die Know-how und Tools für Vertriebsteams bieten, zeigt, wie groß der Bedarf von Unternehmen ist, ihre Go-to-Market-Prozesse zu verbessern und so ihre Vertriebsleistungen zu optimieren. Der neue Highspot Marketplace gibt ihnen einen einfachen Zugriff zu passenden Angeboten von Dienstleistern, die sie direkt in ihre Highspot-Umgebung importieren können. So kommen sie direkt bei ihren Vertriebsteams an – für Schulungen wie im Arbeitsalltag. Damit erzielen sie die besten Ergebnisse aus ihren Investitionen. Zu den aktuellen Highspot Marketplace-Partnern zählen unter anderem Baker Communications, Challenger, Corporate Visions, RAIN Group, Richardson Sales Performance, Sales Enablement PRO, Sandler, ValueSelling Associates und Winning by Design.

„Eine konsistente Leistung der Vertriebsmitarbeiter ermöglicht stetiges Umsatzwachstum. Um dies zu erreichen, bedarf es eines gezielten Vorgehens für die Entwicklung von Vertriebsfähigkeiten“, so Thomas Hellweg, Geschäftsführer von Highspot für die Region Zentraleuropa. „Auf die gleiche Weise, wie der App Store den Download von Apps ermöglicht, können unsere Kunden über den Highspot Marketplace Content und Schulungspakete führender Anbieter direkt in Ihre Highspot-Umgebung herunterladen. Dies ist ein großer Gewinn sowohl für Vertriebsleiter als auch für Sales Enablement-Teams, die die Umsetzung moderner Vertriebsmethoden vorantreiben wollen.“

„Um mit Selbstvertrauen zu handeln und in den entscheidenden Momenten erfolgreich zu sein, benötigen Vertriebsmitarbeiter mühelosen und kontinuierlichen Zugang zu Schulungen, Tools und Hilfsmitteln in ihren täglichen Arbeitsablauf. Dies bedeutet relevante Inhalte, die dem Verkäufer im Moment des Handels zur Verfügung stehen“, so Andee Harris, CEO von Challenger. „Der Highspot Marketplace ist unsere Antwort auf die Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass meine Mitarbeiter Vertriebsmethodik und -schulung annehmen, konsistent umsetzen und so die gewünschten Umsatzziele erreichen?“

Über den Highspot Marketplace können unsere Kunden:

– Auf exklusiven Content und Angebote zugreifen: Als Highspot-Kunde profitieren Sie von exklusiven Angeboten und wertvollem Know-how der weltweit führenden Vertriebs- und Go-to-Market-Experten.

– Das Sales Enablement vereinheitlichen: Nutzen Sie Vertriebs- und Marketingfachwissen, damit Ihre Mitarbeiter wertvolle Schulungen und Methoden annehmen. Mit patentierter KI stellen Sie neben Content und Schulungen für jedes Verkaufsszenario das beste Fachwissen zur Verfügung, um eine konsistente Umsetzung zu fördern.

– Messen und optimieren: Verstehen Sie, ob und wann Vertriebsmitarbeiter an professionellen Schulungen teilnehmen, wie effektiv sie das Gelernte ausführen und messen Sie die Auswirkungen auf den Umsatz. Verwenden Sie Highspot Scorecards, um Umsatz- und Sales-Enablement-Daten zusammenzuführen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

„Noch nie war es so einfach, den maximalen Nutzen aus professionellen Schulungen und Verkaufsmethodik zu ziehen“, so Dave Mattson, CEO und Präsident von Sandler Training. „Durch die Zusammenführung von Vertriebsfachwissen und Enablement-Technologie gibt Highspot seinen Kunden die Möglichkeit, ihren Vertriebsmitarbeitern alles zu liefern, was sie benötigen, um das richtige Wissen, die richtigen Fähigkeiten und die richtige Strategie in jedem Verkaufsgespräch konsistent und effektiv anzuwenden.“

Ab heute können alle Highspot-Kunden über die Highspot-Webseite (https://marketplace.highspot.com/) oder die Highspot-App auf den Highspot Marketplace zugreifen und ihr Fachwissen erweitern.

Über Highspot

Die Highspot Central Europe GmbH bietet die führende Plattform für Sales Enablement, die die Leistung von Vertriebsteams steigert, indem sie die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung schließt. Mit Highspot setzen Kunden Sales-Strategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams nachweisbar ausführen. Vertriebsleiter gewinnen umfangreiche und handlungsrelevante Erkenntnisse – und können klar messen, was funktioniert und was nicht.

Unternehmen wie DocuSign, General Motors und Nestle nutzen Highspot, um Inhalte zu managen, Sales Teams zu trainieren und zu coachen und um Interessenten zu Käufern zu machen. Mit Highspot steigern Kunden den Umsatz, fördern eine konsistente Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter und verbessern deren ROI. Neben dem Firmenhauptsitz in Seattle unterhält das Unternehmen Regionalbüros in London und München.

Weitere Informationen und aktuelle Inhalte finden Sie unter www.highspot.com/de.

