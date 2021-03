Discovery gibt Ernennung von Jennifer Wagner in den Board of Directors bekannt

Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) (?Discovery? oder das ?Unternehmen? – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) gibt die Ernennung von Jennifer Wagner in den Board of Directors des Unternehmens (der ?Board?) bekannt.

Frau Wagner ist eine Anwältin für Unternehmenswertpapiere mit 15 Jahren Erfahrung im Bergbausektor. Derzeit ist sie Executive Vice President des Bereichs Unternehmensangelegenheiten und Nachhaltigkeit bei Kirkland Lake Gold Ltd. (?Kirkland Lake?). Bevor sie 2015 zu Kirkland Lake kam, war sie als Rechtsberaterin und Corporate Secretary für verschiedene an der TSX und TSXV gelistete Bergbauunternehmen tätig. Frau Wagner verfügt über umfangreiche Erfahrung in Unternehmensberatung bei verschiedenen Belangen in kommerziellen Unternehmenstransaktionen, der Unternehmensführung und der Einhaltung von Vorschriften. Frau Wagner erhielt einen Bachelor of Arts von der McGill University und einen LL.B. von der University of Windsor.

Murray John, Chairman des Unternehmens, kommentierte: ?Ich freue mich sehr, Frau Wagner im Board begrüßen zu dürfen. Ihre anerkannten Fähigkeiten in Handels- und Unternehmenstransaktionen sowie in Umweltangelegenheiten, Sozial- und Unternehmensleitungsfragen ergänzen die Fähigkeiten unserer derzeitigen Board-Mitglieder. Sie wird einen wertvollen Beitrag leisten, während das Unternehmen seine nächste Wachstumsphase durchläuft, und wir unser Vorzeigeprojekt Cordero systematisch vorantreiben und das Risiko verringern.?

Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens wurden Frau Wagner 300.000 Aktienoptionen (?Optionen?) gewährt. Die Optionen, die jeweils für eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,08 Dollar je Aktie ausübbar sind, werden ab dem Datum der Gewährung am 11. März 2021 jährlich in zwei gleichen Tranchen übertragen. Die Optionen verfallen fünf Jahre nach dem Gewährungsdatum. Alle Stammaktien bei Ausübung der Optionen auszugebende Aktien werden gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist unterliegen, die ab dem Datum der Gewährung in vier Monaten abläuft.

Über Discovery

Discoverys Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Unsere bisherigen Bohrergebnisse zeigen, dass Cordero alle Merkmale eines Tier-1-Projekts entwickelt – Gehalt, Umfang, beträchtliche organische Wachstumschancen und eine gute Lage in einem der wichtigsten Bergbaugürtel Mexikos. Das Projekt wird durch eine branchenführende Bilanz unterstützt, in der über 90 Millionen CAD an Barmittel für aggressive Exploration, Ressourcenerweiterung und zukünftige Erschließung bereitgestellt werden. Discovery wurde mit dem TSX Venture 50 Award 2020 und dem OTCQX Best 50 Award 2021 ausgezeichnet.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „Act von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in vorausschauenden Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!