Discovery Metals schließt Privatplatzierung über $35 Millionen ab, einschließlich einer Investition von $15 Millionen durch Eric Sprott



NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENÜBERMITTLUNGSDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

11. August 2020, Toronto, Ontario – Discovery Metals Corp. (“Discovery”) (TSXV: DSV; OTCQX: DSVMF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass sie die nicht vermittelte Privatplatzierung (die “Privatplatzierung”), bestehend aus 25.927.000 Einheiten (“Einheiten”) zu einem Preis von C$ 1,35 pro Einheit für einen Gesamterlös von C$ 35.001.450 abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Discovery (“Stammaktie”) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant, wobei jeder volle Warrant (ein “Warrant”) zu einem Preis von C$ 1,75 während eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Ausgabedatum bis zum 7. August 2022 ausgeübt werden kann. Discovery kündigte die Privatplatzierung am 24. Juli 2020 an.

Herr Eric Sprott, über 2176423 Ontario Ltd. (ein Unternehmen, das sich in seinem wirtschaftlichen Besitz befindet), 11.111.000 Einheiten (bestehend aus 11.111.000 Stammaktien und 5.555.500 Warrants) im Rahmen der Privatplatzierung für eine Gesamtinvestition von 14.999.850 C$ erworben. Vor dem Abschluss der Privatplatzierung besaß Herr Sprott 66.025.611 Stammaktien von Discovery, was etwa 24,8 % der Beteiligung von Discovery auf nicht verwässerter Basis bzw. 27,2 % auf teilweise verwässerter Basis entspricht, wenn man die Ausübung aller von Herrn Sprott gehaltenen Warrants unterstellt. Durch den Kauf von Stammaktien und Warrants im Rahmen der Privatplatzierung wird Herr Sprott ca. 26,4 % der Beteiligung an Discovery auf nicht verwässerter Basis bzw. 29,9 % auf teilweise verwässerter Basis besitzen, wenn man die Ausübung aller von Herrn Sprott gehaltenen Warrants unterstellt.

Taj Singh, Präsident und CEO von Discovery sagte: “Mit über 80 Millionen Dollar an Barmitteln in unserer Bilanz sind wir in einer hervorragenden Position, um durch aggressive Exploration, Ressourcenwachstum und zukünftige Erschließung weiterhin Werte zu schaffen und unsere Position als einer der führenden Namen im Silberbereich zu festigen.

Discovery hat in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange Finder- und Beratungsgebühren in Höhe von 1.763.848 C$ in bar gezahlt. Die beim Abschluss der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 8. Dezember 2020 abläuft.

Einschließlich der Zeichnung durch 2176423 Ontario Ltd. haben bestimmte Insider von Discovery im Rahmen der Privatplatzierung insgesamt 14.611.000 Stammaktien und 7.305.500 Warrants erworben, so dass die Privatplatzierung als “Transaktion mit verbundenen Parteien” gemäß der Definition in Multilateral Instrument 61-101 gilt. Discovery hat sich in Bezug auf die Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung auf Ausnahmen von den in Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gestützt, da die Privatplatzierung nicht mehr als 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens ausmacht.

Die Stammaktien und Warrants wurden von Herrn Sprott über 2176423 Ontario Ltd. zu Investitionszwecken erworben. Herr Sprott hat eine langfristige Sicht der Investition und kann je nach Marktbedingungen, Neuformulierung von Plänen und/oder anderen relevanten Faktoren in der Zukunft zusätzliche Wertpapiere des Unternehmens einschließlich auf dem offenen Markt oder durch private Käufe erwerben oder Wertpapiere des Unternehmens einschließlich auf dem offenen Markt oder durch private Veräußerungen verkaufen. Eine Kopie des Frühwarnberichts von 2176423 Ontario Ltd. wird im Profil von Discovery auf SEDAR erscheinen und kann auch telefonisch unter (416) 945-3294 (200 Bay Street, Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto, Ontario, M5J 2J1) angefordert werden.

Der Erlös der Privatplatzierung wird in erster Linie zur Finanzierung des laufenden Explorationsprogramms von Discovery auf seinem Cordero-Projekt und seinen Coahuila-Projekten verwendet werden. Ein Teil der Erlöse wird für allgemeines Betriebskapital und Geschäftsentwicklungszwecke verwendet werden.

Über Discovery

Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, das sich auf historische Bergbaugebiete in Mexiko konzentriert. Das Flaggschiff von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Das 35.000 Hektar große Grundstück erstreckt sich über einen großen Bezirk, in dem sich die angekündigte Ressource sowie zahlreiche Explorationsziele für Diatrem-Lagerstätten mit großen Tonnagen, porphyrartige Lagerstätten und Karbonat-Ersatzvorkommen befinden.

Im Auftrag des Verwaltungsrates,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPAP-

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

forbes.gemmell@dsvmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange (die “Börse”) noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der “Act von 1933”) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in vorausschauenden Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.