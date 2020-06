Dispersionsstabilität, Redispergierbarkeit und Partikelcharakterisierung

Setzt die LUM LIVE Webinar-Reihe fort und hilft unseren Kunden erfolgreich neue und verbesserte Produkte zu entwickeln, zu formulieren und auf den Markt zu bringen.

Die patentierte STEP-Technologie wird zur In-situ-Charakterisierung von Partikeleigenschaften und zur direkten Charakterisierung der physikalischen Formulierungsstabilität von Adjuvantien und Impfstoffen eingesetzt.

Echtzeit-Stabilitätsstudien unter realen Bedingungen und beschleunigte Stabilitätsstudien werden auf der Grundlage der WHO-Richtlinien erörtert.

Eine Fallstudie zur Redispergierbarkeit von aluminiumhaltigen Adjuvanzien wird durch Informationen zu Partikel- und Aggregatgrößenverteilungen, zur Adsorption von Nanopartikeln und zu Anwendungen im Zusammenhang mit Influenza ergänzt.

Erfahren Sie, wie Sie mit LUMiReader PSA und LUMiSizer unserem Slogan folgen können:

The Next STEP in Dispersion Analysis and Materials Testing.

DATUM: 24. Juni 2020, 14-15 Uhr (UTC 12 pm – 1 pm)

