Displays im Hotel– clevere Halterungslösungen für verschiedenste Anwendungen

In der Hotellerie werden Displays in den verschiedensten Anwendungsbereichen benötigt. Der Onlineshop monitorhalterung.de bietet smarte Halterungen für Monitore, TV Bildschirme und Tablets, die sich stilsicher in das Ambiente einfügen und den Gästen den Aufenthalt noch angenehmer machen.

Großformatige Bilder auf Videowalls sind für den Eingangsbereich in großen Hotels ein Eyecatcher, der den Stil des Hotels mit stimmungsvollen Szenen ergänzt oder Informationen gut sichtbar präsentiert. Diese Videowalls können an Wandhalterungen fest installiert oder auf mobilen Wagen an dem gewünschten Ort im Haus genutzt werden. Begibt sich der Gast dann in sein Zimmer, ist ein TV Gerät als Entertainment Standard im Hotelgewerbe. Für den Gast bequem zu verfolgendes Fernsehen wird mit Wandhalterungen oder Tischhalterungen, je nach Einrichtung des Raumes ermöglicht. Diese Halter müssen eine gewisse Verstellbarkeit haben, um durch Drehen der Halterung bzw. Schwenken des Bildschirms einen angenehmen Blickwinkel für den Betrachter zu ermöglichen. Erstklassige Hotels erreichen eine besondere Atmosphäre durch Nutzung eines elektrischen Einbauliftes, der das TV Gerät nach der Nutzung wieder verschwinden lässt.

Tagungshotels bieten neben Hotelzimmern Konferenzräume, die für Meetings und Seminare genutzt werden. Die Ausstattung dieser Räume mit Displays lässt sich sehr gut mit mobilen Bildschirmständern ergänzen, wenn keine Wandhalterungen für Monitore möglich oder gewünscht sind. Damit die Belegung der Räume gut erkennbar ist, sind Raummanager das Mittel der Wahl für moderne Hotels mit Meetingräumen. Diese Raummanager lassen sich auch als Anzeigen für Spa-Bereiche, Massage Kabinen und vieles mehr nutzen. Sie ermöglichen eine klare moderne digitale Beschilderung, die sich bequem zentral steuern lässt.

In großen Hotel- und Ferienanlagen helfen Stelen den Gästen und Besuchern mit Wegeleitsystemen, sich zurecht zu finden. „Wir bieten Stelen mit verschiedenen Displaygrößen und Touchdisplays an, die Indoor und auch Outdoor – mit Digital Signage Software ergänzt – Wegweiser, Werbung oder Ankündigungen anzeigen können. Mit einfacher Steuerung durch das Hotel und intuitiver Bedienung durch den Gast sind diese Touch-Stelen eine Bereicherung für die Hotellerie“, erklärt Dipl. Inf. Steffen Groth, Geschäftsführer der BTS Business Trading Shops GmbH.

Verlässt der Gast das Hotel beim Check-Out sind Touchpanels mit Tablets als Kassensystem an der Rezeption möglich. Diese diebstahlsicheren Halterungen am POS passen ebenso in Bereiche der Hotelanlagen, die dem Besucher eine Selbstbedienungskasse bieten möchten, oder durch das Touchpanel Buchungen ermöglichen.

Der Onlineshop monitorhalterung.de der BTS Business Trading Shops GmbH hat in seinem Portfolio eine große Auswahl an diebstahlsicheren TV Halterungen, Konferenzraumausstattung, Tablethalterungen renommierter Marken und stellt Sonderanfertigungen aller Art und Farbsonderwünsche nach Kundenwunsch her.

Schwenkbare, neigbare oder drehbare TV Wandhalterungen – der Online Shop www.monitorhalterung.de ist einer der führenden Anbieter Europas im Bereich Monitor Halterungen und vertreibt Halterungssysteme für Monitore, TV Geräte, Tablets, Notebooks, Projektoren und Beamer. In dem vielseitigen Artikelsortiment werden neben normalen Halterungsmöglichkeiten auch Dokumentenhalter, Monitor- und Bildschirmerhöhungen, Kabelbrücken, Kabelkanäle, Tastaturhalterungen und PC-Halterungen angeboten. Optimal können mit den richtigen Halterungen im Heimkino, Büro, Haus oder Home-Office auch ergonomische Aspekte abgedeckt und berücksichtigt werden.

Der Shop gehört zu dem 2006 in Hamburg gegründeten Unternehmen BTS Business Trading Shops (www.business-trading.com). Die Online Shops bieten eine große Auswahl an Produkten namhafter Hersteller wie Andres Industries, Audipack, B-Tech, Bachmann, Bakker Elkhuizen, Barco, Basalte, Bosign, BRAVOUR, Cavus, CBS Colebrook Bosson Saunders, Compulocks, Crestron, Dataflex, Edbak, Erard, Ergotron, EvoLine, HellermannTyton, Humanscale, Hyundai Displays, i3 Technologies, iRoom, Kramer Germany, Legrand, Leicke, Loewe, Mecatronica, MonLines, NewStar, Novus, peerless AV, smart things, Smart Media Solutions, SmartMetals, TabLines, TecLines, Venset, Vogels, Wissmann und Zirkona.

Weiterhin sind Sonderanfertigungen in Einzel- und Serienfertigung möglich. Die individuellen Monitorhalterungen werden nach Absprache mit dem Kunden konstruiert und vor Ort in Wedel gefertigt. Ein enger Kontakt zum Kunden, schnelle und unkomplizierte Lösungen sowie eine kompetente Beratung stehen im Unternehmensfokus.

Mehr Infos unter www.monitorhalterung.de