DISPONENT Lagerlogistik setzt neue Prioritäten

Der IT-Dienstleister Weber Data Service präsentiert auf der Messe LogiMAT (10. bis 12. März) in Stuttgart neue Funktionen des durchgängigen Transport- und Warehouse Management Systems DISPONENTplus mit einem Fokus auf das Modul DISPONENT Lagerlogistik. Zu den Highlights gehören die neu entwickelte Android-App WDS.app OWS für die grafisch unterstütze Lagerverwaltung per Smartphone oder Scanner, die wesentlich erweiterte Gefahrstoffverwaltung und die neuen Möglichkeiten der manuellen Auftragspriorisierung per Drag&Drop. Weber Data Service stellt aus in Halle 8 am Stand F06.

Das Modul DISPONENT Lagerlogistik bietet jetzt eine umfassende Gefahrstoffinformation, die um wichtige Spezifikationen ergänzt wurde. Mengenbeschränkungen, Regalpflichten, Mengenüberschreitungen von Lagerklassen inklusive Einlagerungsverboten und weitere Kriterien sind auf einen Blick ersichtlich. Die Gefahrstoff-Gruppenzuordnung und die Gefahrstoff-Zuordnung kann über ein Flyoutmenü angesteuert werden.

Lagermitarbeiter werden durch die neue Android-App WDS.app OWS spürbar unterstützt. OWS steht für Operative Warehouse Scanning und bietet die grafisch unterstütze Lagerverwaltung per Smartphone oder Scanner. Die übersichtlichen Oberflächen mit klar strukturieren Menüpunkten führen den Mitarbeiter sicher durch den Prozess und sorgen für fehlerfreie Abläufe zwischen Wareneingang, Kommissionierung, Retourenmanagement und Warenausgang. Die Bedienung erfolgt per Touch-Screen oder Funktionstasten. Mitarbeiter werden proaktiv auf Gefahrstoffe, falsche Lagerstandorte, vergessene Sendungen oder fehlerhafte Abmessungen hingewiesen. Bei entsprechender Hardware können zur Sicherheit Verladefotos gemacht, Lieferanteninformationen fotografiert und Schäden direkt mit der Kamera dokumentiert werden.

Via Schnittstelle werden die Daten in Echtzeit an die Speditions- und Logistiksoftware-Lösungen DISPONENTplus und DISPONENTgo übermittelt und archiviert. DISPONENT Scan ist plattformunabhängig und ermöglicht das Erfassen von Daten mit PDAs, Staplerterminals, Tablets, Smartphones und mobilen Terminals.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die vom System vorgeschlagene Reihenfolge von Lageraufträgen per Drag&Drop zu priorisieren. DISPONENT Lagerlogistik verleiht jedem Auftrag im Lageraus- und Lagereingang eine fortlaufende Priorität, die dem Anwender angezeigt wird. Jetzt können einzelne Aufträge via Drag&Drop bei Bedarf an die gewünschte Stelle der Rangliste verschoben werden. Außerdem kann die Priorität durch eine numerische Eingabe im entsprechenden Datenfeld verändert werden.

Als weitere Neuheit bietet DISPONENT Lagerlogistik zusätzliche Optionen für das Zuteilen von Fahraufträgen für bestimme Flurförderzeuge. Diese werden so gesteuert, dass die Fahraufträge entlang ihrer Reihenfolge in den Regalgängen abgearbeitet werden. Bei Bedarf kann jetzt zum Beispiel jedem Lagergang ein fester Stapler zugeordnet werden, wodurch Staplerverkehr zwischen den einzelnen Regalgängen vermieden wird.

Seit 1975 entwickelt Weber Data Service innovative Speditions- und Logistiksoftware für Speditionen, Verlader, Transport- und Logistikdienstleister. Damit gehört das inhabergeführte Unternehmen zu den erfahrensten Anbietern der Branche. Mittlerweile vertrauen mehr als 2.700 User aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien den Bielefelder IT- und Logistikfachleuten – und das zum Teil schon seit vielen Jahren. Zu den Kunden zählen Konzerne wie BEXITY (ehem. Q Logistics), große mittelständische Logistikdienstleister wie Meyer & Meyer aus Osnabrück und auch kleinere Unternehmen wie die Ewald Spedition.

Mit DISPONENTplus bietet Weber Data Service eine hoch skalierbare Standardsoftware, die flexibel an kundenindividuelle Anforderungen angepasst werden kann. Für durchgängig transparente und automatisierte Prozesse als Voraussetzung für geringe Logistikkosten stehen ein vollständig integriertes WMS und CRM zur Verfügung. Dazu integrieren verschiedene Apps alle Beteiligten auf nur einer Plattform und ermöglichen den Zugang zu Bring Your Own Device (BYOD).

Speziell für kleinere Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung wurde die kompakte Speditionssoftware DISPONENTgo entwickelt, die bereits umfassend vorkonfiguriert ist und eine schnelle und unkomplizierte Einführung erlaubt.

Weitere Informationen unter www.weberdata.de.