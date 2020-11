Disrupt yourself: Agiles Arbeiten in digitalen Zeiten

Digitalisierung und agiles Arbeiten sind die Zukunftsthemen unserer Arbeitswelt. Dieser Workshop ermöglicht einen Einblick in die aktuellen Entwicklungstrends. Zwei der bekanntesten Methoden sind dabei ?Scrum? für das Projektmanagement und ?Design Thinking? für die Innovationsentwicklung. Organisationsentwicklerin und Scrum-Masterin Silke Remmert geht in diesem Online-Seminar am Donnerstag, 19. November von 9 bis 13 Uhr darauf ein, warum Agilität in aller Munde ist und wie Scrum und Design Thinking eigentlich funktionieren. ?Hands on? soll an diesem Tag das Prinzip sein: Die Teilnehmerinnen lernen die beiden Methoden kennen, probieren in einfachen Übungen ihre Wirkungsweise aus und erhalten Anregungen für den Transfer in ihre persönlichen beruflichen Arbeitsfelder.

Die Teilnahme kostet 20 Euro, ermäßigt 10 Euro. Die Koordinierungsstelle bittet um Anmeldungen per E-Mail an frauundberuf@region-hannover.de. Die Teilnehmerinnen erhalten danach den offiziellen Link zur Einwahl und die entsprechenden Informationen zum genauen Ablauf.

Die Koordinierungsstelle Frau und Beruf Region Hannover ist ein Projekt in der Trägerschaft der Region Hannover, gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Landes Niedersachsen.