District berichtet über starke Gravitationsanomalien auf Konzessionsgebiet Tomtebo

Vancouver, B.C. – 31. März 2021 – District Metals Corp. (TSX-V: DMX) (FWB: DFPP); („District“ oder das Unternehmen) berichtet über die Ergebnisse einer Gravitationsuntersuchung am Boden auf dem hochgradigen polymetallischen Konzessionsgebiet Tomtebo im Bergbaubezirk Bergslagen in Südmittelschweden. Diese Gravitationsuntersuchung wurde im Dezember 2020 durchgeführt und konzentrierte sich auf den Minentrend Tomtebo (Abbildung 1) auf dem Gebiet der historischen Mine Tomtebo. Dieser Trend wurde mittels zahlreicher Leitfähigkeitsanomalien und starker Magnetik-Anomalien abgegrenzt, die im Rahmen einer SkyTEM-Erkundung im Juli 2020 identifiziert wurden.

Höhepunkte der Gravitationsuntersuchung:

– Zahlreiche starke Gravitationsanomalien wurden auf dem Gebiet der historischen Mine Tomtebo (Abbildung 2) identifiziert. Diese starken Gravitationsanomalien liegen innerhalb und weit über die bekannten mineralisierten Gebiete hinaus, was ein großes Expansionspotenzial bestätigt.

– Die Gravitationsanomalien auf der historischen Mine Tomtebo zeigen ein Explorationsziel von mehr als 72,0 Mt mit einer Dichte von 3,45 g/cm3 von kurz unterhalb der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 650 m. Die Gravitationsuntersuchung ergab eine Hintergrunddichte von 2,72 g/cm3 für das felsische vulkanische Wirtsgestein, und die modellierten Gravitationsanomalien könnten mit einer polymetallischen und/oder Eisensulfidmineralisierung oder auch einer mafischen Einheit übereinstimmen.

– Eine sehr bedeutsame blinde Gravitationsanomalie wurde 1,0 km nordöstlich entlang des Trends von der historischen Mine Tomtebo (Abbildung 2) identifiziert. Diese Gravitationsanomalie ist nach Nordosten und zur Tiefe hin offen, wo ein Explorationsziel von 34,0 Mt mit einer Dichte von 3,45 g/cm3 oberflächennah (40 bis 320 m) modelliert wurde.

– Eine wichtige Gravitationsanomalie wurde 600 m südwestlich der historischen Mine Tomtebo identifiziert (Abbildung 2). Diese Gravitationsanomalie wird mit historischen Eisensulfidvorkommen assoziiert, die bekanntermaßen manchmal mit polymetallischer Sulfidmineralisierung im Bergbaubezirk Bergslagen verschmelzen. Dieses Explorationsziel ist nach Südwesten und zur Tiefe hin offen, wo 28,7 Mt mit einer Dichte von 3,50 g/cm3 oberflächennah (oberflächennah bis zu einer Tiefe von 420 m) modelliert wurden.

Die potenzielle Menge und Dichte der oben beschriebenen Explorationsziele sind konzeptioneller Natur und es können aufgrund einer Gravitationsuntersuchung keine Annahmen zum Metallgehalt erfolgen. Es fanden keine oder nicht genügend Bohrungen statt, um eine Mineralressource zu definieren oder festzustellen, ob polymetallische Sulfidmineralisierung vorhanden ist. Es ist nicht sicher, ob weitere Bohrungen dazu führen, dass diese Explorationsziele als Mineralressource beschrieben werden oder dass polymetallische Sulfidmineralisierung gefunden wird.

Garrett Ainsworth, CEO von District, sagte: Unsere Gravitationsuntersuchung am Boden über dem Minentrend Tomtebo Mine ist sehr gut verlaufen. Die Interpretation der Gravitationsdaten hat erfolgreich die Machbarkeit bestätigt und ein hervorragendes Expansionspotenzial auf der historischen Mine Tomtebo identifiziert. Diese Untersuchung hat auch zwei Gravitationsziele hoher Priorität ausgemacht, die mit magnetischen und/oder leitfähigen Anomalien 0,6 bis 1,0 km entlang des Trends von der Mine Tomtebo zusammentreffen. Wir freuen uns insbesondere über die starke Gravitationsanomalie einen Kilometer nordöstlich der Mine Tomtebo, die auf Basis geologischer Hypothesen möglicherweise eine Entdeckung mit einer modellierten Tonnage entsprechend der historischen Produktionstonnage der historischen Mine Falun sein könnte.

Die Gravitationsuntersuchung am Boden vom Dezember 2020 deckte ein Raster von 2 km mal 3 km des Minentrends Tomtebo mit Linienabständen von 200 m und Stationen 50 m entlang der Linien ab, was insgesamt rund 400 Gravitationsstationen ergibt. Die große Dichtedifferenz zwischen dem umgebenden felsisch-vulkanischem Wirtsgestein und der anvisierten polymetallischen Sulfidmineralisierung auf dem Minentrend Tomtebo hat eine wichtige Datenschicht ergeben, die in Kombination mit magnetischen, elektromagnetischen und geochemischen Daten Bohrziele hoher Priorität ergeben hat.

Hintergrund der Gravitationsuntersuchung

Mit Gravitationsmessungen werden Unterschiede im Gravitationsfeld der Erde in Milligal (mGal) gemessen, das empfindlich auf Schwankungen der Gesteinsdichte reagiert, und verwendet werden kann, um einen Massenüberschuss zu erkennen, der auf eine potenzielle Massivsulfid-Lagerstätte in der Tiefe hinweisen kann, und um die Größe des Massenüberschusses abzuschätzen. Die in Massivsulfid-Lagerstätten (VMS oder SedEx) gefundenen Sulfidmineralien weisen im deutlichen Gegensatz zu niedrigeren Dichtewerten, die in ihren vulkanischen und sedimentären Wirtsgesteinen gemessen werden, eine relativ hohe Dichte auf. In ihrer reinsten Form liegt die Dichte der Massivsulfid-Minerale liegt zwischen 4,0 und 7,5 g/cm3, während die Dichte der felsischen vulkanischen Wirtsgesteine zwischen 2,6 und 2,8 g/cm3 liegt. Starke Gravitationsanomalien mit 3,2 g/cm3 oder mehr sind typische VMS- und SedEx-Merkmale, die sich über diesen Ablagerungstypen anhäufen.

Vulkanische Massivsulfid- (VMS) und SedEx-Lagerstätten können häufig anhand von Gravitationsuntersuchungsdaten identifiziert werden. Insbesondere die Zonierung des Metallgehalts in VMS-Systemen ist typisch dafür, da proximale Kupfer-Gold-Feederzonen stark leitend und schwach bis stark magnetisch sind und die entfernteren Silber-Zink-Blei- SedEx-Zonen schwach bis nichtleitend und schwach bis stark magnetisch sind; dies kann durch Gravitationsdaten sehr gut ergänzt werden. Dort, wo die Zielgebiete blind sind, sollten, Explorationsbohrungen in Bereichen priorisiert werden, die mindestens zwei übereinstimmende Anomalien der Leitfähigkeit, Magnetik oder Gravimetrie aufweisen.

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Garrett Ainsworth, PGeo, President und CEO des Unternehmens, erstellt oder von ihm genehmigt. Herr Ainsworth ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Herr Ainsworth hat keine der Informationen zu den Konzessionsgebieten oder Projekten, auf die hierin Bezug genommen wird, ausgenommen das Konzessionsgebiet Tomtebo, verifiziert. Eine Mineralisierung in einem anderen Konzessionsgebiet, auf das hierin Bezug genommen wird, lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Tomtebo zu.

Über District Metals Corp.

District Metals Corp. wird von Branchenexperten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie vorweisen können. Die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, durch einen disziplinierten, wissenschaftsbasierten Ansatz vielversprechende Mineralkonzessionsgebiete zu suchen, zu erkunden und zu erschließen, um einen Aktionärswert und Vorteile für andere Interessensvertreter zu schaffen.

Das Konzessionsgebiet Tomtebo, das sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet, liegt im Bergbaugebiet Bergslagen im Süden von Schweden und steht im Mittelpunkt der Arbeiten des Unternehmens. Tomtebo umfasst 5.144 Hektar und befindet sich zwischen der historischen Mine Falun und der Mine Garpenberg von Boliden, die etwa 25 Kilometer weiter nordwestlich bzw. südöstlich liegen. Zwei historische Minen und zahlreiche Vorkommen mit mehreren Metallen befinden sich im Konzessionsgebiet Tomtebo entlang eines etwa 17 Kilometer langen Abschnitts, der eine ähnliche Geologie, Struktur, Alteration und VMS/SedEx-artige Mineralisierung aufweist wie andere bedeutsame Minen innerhalb dieser Region. Die Mineralisierung, die in der Tiefe und entlang des Streichens bei den historischen Minen im Konzessionsgebiet Tomtebo offen ist, wurde nicht weiterverfolgt und im Konzessionsgebiet wurden noch nie moderne systematische Explorationen durchgeführt.

