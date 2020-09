diva-e auf der AmazonWorld Convention 2020: Geballte E PWR für mehr Performance im Amazon Advertising

Die aktuellsten Insights für das erfolgreiche Verkaufen und Werben auf Amazon erhalten Sie auf der AmazonWorld Convention am 13. und 14. Oktober in München – live und virtuell. Erfahren Sie an unserem virtuellen Stand, wie diva-e Ihr Amazon Advertising automatisiert und die Performance mit der eigenen All-in-One-Lösung E PWR optimiert. Unser Tool bietet Ihnen ganzheitlichen Funktionsumfang in den Bereichen Reporting, Dashboards, Kampagnen- und Gebotsmanagement.

Am ersten Convention Tag, um 16.00 Uhr, stehen Johannes Höller, Head of Product Management und Julia Kosak, Senior Consultant E-Commerce bei unserem Partner iProspect gemeinsam mit dem Vortrag ?Mit smarten Analysen und automatisierter Budgetaussteuerung zur Umsatzmaximierung?? auf der virtuellen Bühne. Die erfahrenen Amazon-Experten geben im Workshop Tipps & Tricks für Ihren Verkaufserfolg. Sie erhalten exklusive Amazon-Insights, welche Werbemöglichkeiten Hersteller auf Amazon nutzen können und wieviel Budget Sie überhaupt für Ihre Kampagne benötigen.

Hier das Convention Programm anschauen.

Achtung: Mit dem Code ?diva-e-50? erhalten Sie 50% Rabatt auf Ihr virtuelles Convention-Ticket.

Über E PWR

E PWR greift auf über 12 Jahre Erfahrung im Performance Marketing und Bid Management zurück. Mit E PWR können Seller, Vendoren und Agenturen Ihre Produkte schnell, einfach und zielgerichtet auf Amazon bewerben. Alle gängigen Amazon Werbeformate werden unterstützt. Kampagnen und gewonnene Daten werden in E PWR erfasst, analysiert und nach Wunsch vollautomatisch optimiert. E PWR wurde bereits mehrfach als ideale Agenturlösung für Amazon Advertising ausgezeichnet. Namhafte Agenturen vertrauen für die Amazon Advertising Kampagnen ihrer Kunden auf E PWR.

Erfahren Sie hier mehr über E PWR.

Als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP) schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern und Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Kreation vollständig ab. Das ganzheitliche Service- und Produktangebot in den Bereichen Planning & Innovation, Platforms & Experiences, Growth & Performance sowie Data & Intelligence sorgt für gesteigerten Umsatz, Wettbewerbsvorteile und messbar mehr Transaktionen ? für alle Zielgruppen, Geräte und Produkte. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, SAP Hybris, Spryker, e-Spirit, Microsoft, intelliAd und Bloomreach zusammen. Zahlreiche Top-Unternehmen und Love Brands vertrauen diva-e ? darunter dmTech, EDEKA, E.ON, FC Bayern München, Carl Zeiss und Sky. Deutschlandweit beschäftigt diva-e rund 800 Mitarbeiter an 14 Standorten.

Weitere Informationen unter: www.diva-e.com