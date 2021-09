diva-e liefert technische Perfektion und emotionales Design fu?r neuen Internetauftritt von Hertha BSC

Hertha BSC begeistert die Fans auf dem Fußballrasen und spielt auch digital in der ersten Liga. Die neue Hauptadresse der Blau-Weißen glänzt mit Emotionen und technischer Perfektion. Der Hauptstadtclub verpflichtete den Transactional Experience Partner diva-e als digitale Lead-Agentur, um Informationen zu den Teams, die Vereinsgeschichte und aktuelle Saisonhighlights treffend zu präsentieren. Mit Konzeption, Design, Implementierung und Betrieb der neuen Website punktet diva-e beim Traditionsverein und u?berzeugt mit umfangreicher Erfahrung in allen führenden Technologien. Die Digitalexperten bieten alle IT- Leistungen aus einer Hand und machen die Herthaner zu digitalen Champions.

Emotionen auf dem digitalen Spielfeld – mobil, mehrsprachig und barrierefrei

Fans und alle, die es werden wollen, ko?nnen sich aktuell nicht im Olympiastadion Berlin treffen, der Heimspielsta?tte von Hertha BSC. Damit die Anhänger des Hauptstadtclubs auch auf der Website herthabsc.com zu Dauerbesuchern werden, pra?sentiert sich der Traditionsverein jetzt online in einem neuen Design und mit neuen Features wie multimediale Spielerprofile, Highlights der Spieltage sowie umfangreiche Hintergrundinformationen. Durch einen Mobile-First- Ansatz ko?nnen alle Angebote wie Hertha TV und der Fanshop plattformu?bergreifend genutzt werden. Dabei bildet die Homepage, welche in deutscher, englischer und spanischer Sprache verfu?gbar ist, die Schnittstelle. Zudem bieten die Funktionen „Leichte Sprache“ und „Vorlesen“ auf allen Seiten eine barrierefreie Nutzung des Contents.

Hohe Lastenunterschiede erfordern skalierbare Lo?sung

Der Fokus des Digitalisierungsprojekts lag auf der intuitiven Nutzbarkeit der Website. In intensiver Abstimmung entwickelten die Digitalexperten und der Hauptstadtclub moderne Designideen, die die Vision des Vereins widerspiegeln. Die gro?ßte Herausforderung fu?r die technische Entwicklung der Website stellten die hohen Lastenunterschiede zwischen Spieltagen und dem Normalbetrieb dar. Taktisches Vorgehen und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe resultierten in einer skalierbaren Lo?sung von diva-e, die diese Unterschiede nun abbilden kann. Ein weiteres Highlight ist die Integration von Komponenten anderer Anbieter und APIs. Insbesondere wurden HerthaTV, Matchcenter und Sportdaten eingebunden. diva- e u?bernahm außerdem die technische Beratung zu Azure, Bloomreach und Frontends fu?r Headless-CMS-Systeme.

Treffsicheres Design – zukunftssichere Technik

Mit der neuen Website von Hertha BSC wurde ein State-of-the-Art geschaffen, der nicht nur die Emotionen der Fußballwelt digital verwirklicht, sondern auch technisch bestens aufgestellt ist. Die Hertha-Redaktion kann den neuen Online-Auftritt komfortabel und umfassend pflegen. Dank der Technologie auf Basis von Headless Bloomreach und NuxtJS in Azure ist die neue Website barrierefrei, zukunftssicher, flexibel und skalierbar. Maurice Sonneveld, Digital Media Leiter von Hertha BSC zeigt, sich begeistert u?ber das neue digitale Spielfeld: „Gemeinsam mit diva-e haben wir eine Website geschaffen, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Unsere Ziele, mehr Emotionen und technische Perfektion wurden schnell, verla?sslich und optimal umgesetzt. Wir freuen uns darauf, unsere Fans mit dieser digitalen Lead-Agentur auch in Zukunft online zu begeistern.“

