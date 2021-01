DJI RoboMaster EP Core: Fortschrittlicher Lehr-Roboter bringt Lernen auf ein ganz neues Niveau

Die Zukunft des Lernens lässt sich schon heute erahnen: Statt auf klassischen Frontalunterricht setzen Lehrkräfte auf interaktives Lernen mit einem hohen Praxisanteil. Wichtige Instrumente sind dabei zum Beispiel Computer, Roboter oder sonstige digitale Lernmaterialien, wozu auch der DJI RoboMaster EP Core gehört. Der fortschrittliche Lehr-Roboter bringt Lernen auf ein völlig neues Niveau und ermöglicht Kindern und Jugendlichen, im Klassenzimmer ihr volles Lernpotenzial zu entfalten.

Unübertroffene Lehrmittel für das Klassenzimmer

Als All-in-One-Lösung für STEAM-basierte Klassenzimmer auf der ganzen Welt ist der RoboMaster DJI das ideale Lehrtool für KI- und Programmierprojekte. Dank individueller Lehrmaterialien eignet sich der Lehr-Roboter für Schüler aller Altersgruppe und Erfahrungsstufen, um deren Technikinteresse und Entdeckergeist zu wecken.

Dafür bietet DJI eine Serie an Aktivitäten für Pädagogen und Schüler. Von Trainings-Workshops bis hin zu Pädagogen-Communities findet jeder so das Passende für sich beziehungsweise die Studenten.

DJI Programmierplattform für noch mehr Lernmöglichkeiten

Neben dem Lehrplan und einer Wettbewerbsdatenbank kommt der smarte Roboter mit der RoboMaster App. In dieser werden Multi-Plattform-Interaktionen und verschiedene Betriebsmethoden für den EP Core unterstützt und Lehrmaterialien sowie Wettbewerbsmodi bereitgestellt. Schüler und Studenten können ihre Fähigkeiten in den Programmiersprachen Scratch und Python so auf spannende Art und Weise auf ein neues Level bringen.

Nicht weniger interessant ist die individuelle Erweiterungsplattform, mit der Sie den EP Core nach Wunsch bauen und erweitern können. Er ist mit Baublöcken und 3D-gedruckten Objekten kompatibel, wodurch sich noch mehr Lernmöglichkeiten für Schüler ergeben.

Hervorragend für den Einsatz in Bildungseinrichtungen

Das macht den DJI RoboMaster EP hervorragend geeignet für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, in denen technisches und IT-Know-how geschult werden soll. Schüler profitieren so von einem praxisnahen Unterricht. Lehrkräfte können wiederum die Möglichkeiten der Digitalisierung und des technischen Fortschritts noch besser ausschöpfen.

Weitere Informationen zum DJI RobotMaster EP Core erhalten Sie im Solectric-Shop unter https://shop.solectric.de/educational/dji/robomaster/geraete/3377/dji-robomaster-ep?c=1000

Jetzt online bestellen: https://www.dji.com/de/robomaster-ep-core