DLR sichert Satellitendaten mit Silent Brick System von FAST LTA

.

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ergänzt Archiv für Satellitendaten mit Silent Brick System

Silent Bricks ersetzen abgekündigte Tape-Technologie und ermöglichen wahlfreien, schnellen Zugriff mit niedriger Latenz

Weiterentwicklungen mit FAST LTA für zukünftige, große Archivspeicher

Das Silent Brick System von FAST LTA wird vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) als Teil des Satellitendatenarchivs eingesetzt. Das Archiv des Earth Observation Centers (EOC) sichert die Daten der Erderkundungssatelliten mit einem Dual-Vendor-Ansatz. Das Silent Brick System ersetzt einen Teil der auf Tape basierenden Lösung und ermöglicht schnelleren Zugriff beim Auslesen der Daten des mehrere Petabyte (PB) großen Archivs. Künftige Satelliten-Missionen lassen ein Datenwachstum von bis zu 10 PB pro Jahr erwarten, die für Auswertungen schnell verfügbar sein sollen – hier wird die Festplatten-basierende Lösung von FAST LTA ihre erheblichen Vorteile gegenüber Tape einbringen. Außerdem kann auf die bisherige Kopie der Daten auf schnellere Festplatten verzichtet werden. Der wahlfreie Zugriff war einer der Kernanforderungen für eine zukünftige Archivlösung des Satellitendatenarchivs. FAST LTA entwickelt im Zuge des Einsatzes beim DLR sein Silent Brick System für kommende große Archivspeicher weiter.

Das Silent Brick System wurde neben der erheblich größeren Geschwindigkeit auch wegen der einfachen Einbindung in die bestehende Infrastruktur ausgewählt, denn die Silent Bricks lassen sich als Virtual-Tape-Library (VTL) betreiben. Somit war die Integration in die Umgebung ohne große Anpassungen an die bestehende Archivsoftware möglich. Zusätzlich werden im Vergleich zur bisherigen Lösung deutlich niedrigere Latenzen beim Auslesen der Daten aus dem Archiv erreicht. Auch die Energieversorgung des Archivs kann durch das Silent Brick System optimiert werden, da sich inaktive Silent Bricks stromlos abschalten lassen. Die Integration der ersten Silent Brick Systeme erfolgte ohne Unterbrechung des produktiven Betriebes seit Anfang 2019 an den DLR Standorten Oberpfaffenhofen und Neustrelitz.

?Das Satellitendatenarchiv des DLR ist eine weitere großartige Referenz für unser erfolgreiches Silent Brick System. Hier können wir die Leistungsfähigkeit in einer mehrere Petabyte großen Datenumgebung unter Beweis stellen. Darüber hinaus gab das Projekt mit dem DLR den Anstoß, das Silent Brick System für zukünftige große Archivspeicher weiter zu entwickeln?, sagt Reiner Bielmeier, Vorstand Vertrieb der FAST LTA GmbH.

Das Silent Brick System ist eine flexible Speicherarchitektur auf Basis herausnehmbarer Speicher-Containern, den Silent Bricks, die mit handelsüblichen Festplatten oder SSDs bestückt sind. Dabei kombinieren die Münchner Storage-Experten von FAST LTA eine ganze Reihe fortschrittlicher Technologien, um mit den niedrigen Grenzkosten, die Tape immer noch bietet, mithalten zu können, ohne auf die Vorteile schneller Festplatten- oder Flash-Speicher verzichten zu müssen. Das transportable Speichermedium ist der Silent Brick, der aktuell bis zu 24 TB Nutzdaten speichern kann und diese wahlweise mit dual oder triple Parity, oder durch Erasure Coding mit vier Redundanzen absichert. Das Silent Brick System lässt sich beliebig bis über mehrere Petabytes an Kapazität erweitern.

Informationen zum Silent Brick System

https://www.fast-lta.de/de/produkte/silent-bricks-uebersicht

Die FAST LTA GmbH ist Spezialist für Produkte und Dienste zur Speicherung großer Datenmengen mit integrierter Datensicherung. Durch patentierte Verfahren und Technologien sind die Lösungen hochsicher, kostenoptimiert und wartungsarm. Die Silent Cubes, der revisionssichere WORM-Speicher für alle Daten, die auf keinen Fall verloren gehen dürfen, hat sich seit der Einführung 2008 in tausenden Installationen bewährt und ist unter anderem nach GDPdU, GoBS und RöV für die rechtskonforme Archivierung zertifiziert. Die Silent Bricks, das flexible “COLD Storage” mit transportablen Speicher-Containern, eignet sich besonders für große, aktive Archive, als Backup-Speicher oder als Medienspeicher, beispielsweise für Videoproduktionen. Alle Lösungen setzen auf dreifache Absicherung durch Erasure Coding, Digital Audit und Disk Mix herkömmlicher Datenträger.

Die FAST LTA GmbH wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in München. Die Kunden der mittlerweile tausenden Installationen kommen aus den Bereichen Healthcare, öffentliche Verwaltungen, Industrie, sowie Banken und Versicherungen. FAST LTA ist nach ISO9001 zertifiziert und entspricht damit höchsten Qualitätsanforderungen. Weitere Informationen unter www.fast-lta.de