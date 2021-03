DLV setzt auf?Digitale Besucher-Registrierung? – App bei Hallen-DM 2021

Der erstmalige Einsatz der ?Digitalen Besucher-Registrierung?-App der it4sport GmbH bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Dortmund hat die Erfassung der Teilnehmer gemäß Corona-Verordnung enorm vereinfacht. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nutzt die digitale Besucher-Registrierung nicht nur für verbandseigene Veranstaltungen, sondern auch an den Bundesstützpunkten.

Angestrebt wird aktuell die Bereitstellung des Tools für alle 20 Landesverbände des DLV. Der DLV stellt den Landesverbänden die Anwendung ?Digitale Besucher-Registrierung? zur Verfügung und bietet auch deren Mitgliedsvereinen an, dieses Angebot zu nutzen.

Marco Buxmann, DLV Veranstaltungsdirektor sagt:

?Die digitale Besucher-Registrierung, die im Rahmen Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund zum Einsatz kam, hat sehr gut funktioniert. Weniger Papierkram und schnelle Erfassung der Personendaten sowie ein genauer Überblick über die Anzahl der sich in der Halle befindenden Personen. Insgesamt eine gute und einfache Lösung, die wir auch bei weiteren Deutschen Meisterschaften im Sommer 2021 zum Einsatz bringen möchten.?

Wie genau funktioniert diese Anwendung?

Ganz einfach! Der Besucher scannt per Handy den QR-Code der jeweiligen Veranstaltung, Spielstätte oder z.B. der Geschäftsstelle und kann dann seine persönlichen Daten online eintragen (auch mehrere Personen möglich). Die Person ist nun eingecheckt. Beim Verlassen der Veranstaltung oder des Ortes wird der QR-Code nochmal gescannt und die Person ist ausgecheckt. Gespeichert werden neben den Personendaten auch Datum und Uhrzeit. Beim erneuten Besuch reicht ein Klick für den Check-In, da die Personendaten auch im Smartphone abgelegt werden. Die Kontaktdaten werden auf deutschen Servern gespeichert und gemäß der Corona-Verordnung automatisch gelöscht.

Check in? – Check out in drei Schritten:

QR-Code per Handy im Eingangsbereich scannen

Kontaktdaten im Onlineformular eingeben

QR-Code scannen beim Verlassen – Check Out

Sie haben auch keine Lust mehr auf unzählige Besucherlisten? Dann holen Sie sich die ?Digitale Besucher-Registrierung?. Die Anwendung ist innerhalb weniger Stunden eingerichtet und Sie können sofort starten.

Weitere Informationen zur Anwendung ?Digitale Besucher-Registrierung?.

Die it4sport GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet. Seit 2012 beteiligt sich die Tricept Informationssysteme AG als Technologiepartner und weiterer Gesellschafter an der it4sport GmbH.

Im Jahr 2020 wurden dann die schon seit 2002 vorhandenen Erfahrungen der Tricept Informationssysteme AG in den gemeinsamen Brand „it4sport by Tricept“ eingebracht, so dass das Unternehmen mittlerweile einer der führenden unabhängigen Anbieter von Verbandsverwaltungslösungen für Sportfachverbände und Sportvereine in Deutschland ist.

„it4sport by Tricept“ entwickelt technologisch anspruchsvolle Softwareprodukte für Sportfachverbände, Sportvereine oder ähnliche Sportorganisationen. Funktionalität und eine hohe Benutzerfreundlichkeit stehen dabei im Fokus.