? DMaaS: Datenschutz für Home-Office ? Datenmaskierung als Service für PII-Schutz und sichere Testdaten lokal + in der Cloud ?

Datenmaskierung als Service: Wir finden die PII und schützen diese für Sie!

Daten können das wichtigste Gut und Risiko Ihres Unternehmens sein. Sie beschreiben Kunden, Produkte, Transaktionshistorien und alles andere, was Sie in Ihrem Unternehmen betreiben und planen. Diese Daten können sich in Datenbanken, Dateien, Tabellenkalkulationen, Hadoop und Cloud-Plattformen befinden. Wenn Sie nicht die Zeit oder das Fachwissen haben, die persönlich identifizierbaren Informationen (PII) in diesen Quellen selbst zu finden und zu de-identifizieren, kann IRI Datenmaskierung als Service (DMaaS) helfen.

Seit 2013, nach dem Breach Level Index: 9 Milliarden Records verloren oder gestohlen, 5 ½ Millionen Records jeden Tag, 64 Records Verloren jede Sekunde! Nur 4% dieser Verstöße waren sichere Verstöße, bei denen verschlüsselte Daten gefährdet oder gestohlen wurden.

IRI–s Service für die Datenmaskierung kann selbst diese Quoten übertreffen. Unser Team und unsere Technologien können sensible Daten in allen Silos finden und schützen, die Sie haben…. vor Ort oder in der Cloud!

Mit IRI DMaaS können Sie Risiken und Kosten minimieren, da Sie nur für die Daten bezahlen, die Sie schützen müssen. Wir können alle oder einige der Arbeiten durchführen um diese Daten zu finden, zu klassifizieren und zu maskieren. Und wir stellen Ihren Auditoren die Protokolle zur Verfügung um sicherzustellen, dass Ihre Daten geschützt sind und nun den Datenschutzbestimmungen entsprechen.

Entspannen Sie sich, denn Ihre Daten sind sicher. Keine spezialisierten internen Mitarbeiter oder Kopfschmerzen. Melden Sie sich bei uns und lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie Ihre gefährdeten Daten schützen möchten.

Schneller Überblick über die Vorteile:

Datenermittlung und -klassifizierung

PII-Maskierung nach Geschäfts- und DB-Regeln

Kostengünstiger plattformübergreifender Schutz

Keine langfristigen Verträge oder Mitarbeiter

XML-Auditprotokolle zur Überprüfung der Compliance

Cloud- und Vor-Ort-Bereitstellungsoptionen

Lesen Sie dazu hier den DMaaS Brief!

Auch kann IRI Testdaten als Service (TDaaS) bereitstellen, indem es Ihnen sichere und referenzfreie Testsets für relationale Datenbanken jeder Größe sowie benutzerdefinierte strukturierte und halbstrukturierte Dateien mit Testdaten zur Verfügung stellt!

Senden Sie uns einfach die DDL- oder Layoutinformationen für die von Ihnen benötigten Daten sowie komplexe Geschäftsregeln und wir werden stundenweise einen Service anbieten, um diese Daten für Sie zu produzieren:

Prototypen von DB, Data Warehouse und Data Vault

Anwendungsstress-Tests und DevOps

Software- oder Hardware-Benchmarks

Produktvorführungen

Ausgelagerte Entwickler

Bitte treten Sie in einen Dialog mit uns, wir tauschen uns gerne mit Ihnen aus und stellen Ihnen Optionen zur Verfügung!

Weltweite Referenzen: Seit über 40 Jahren nutzen weltweit Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, Comcast, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Lufthansa, Mercedes Benz,.. unsere Software für Big Data Wrangling und Schutz! Sie finden viele unserer Referenzen hier mit detaillierten Use Cases.

Partnerschaft mit IRI: Seit 1993 besteht unsere Kooperation mit IRI (Innovative Routines International Inc.) aus Florida, USA. Damit haben wir unser Portfolio um die Produkte CoSort, Voracity, DarkShield, FieldShield, RowGen, NextForm, FACT und CellShield erweitert. Nur die JET-Software besitzt die Vertriebsrechte für diese Produkte für ganz Deutschland. Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem Partner IRI Inc.

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.