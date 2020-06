DMRZ.de: Intelligente Software mit einfacher Abrechnung in der Cloud

Alle Vorteile papierloser Betriebsführung, Komfort und Effizienz bietet eine intelligente Pflegesoftware des Deutschen Medizinrechenzentrums (DMRZ.de). Personalverwaltung und Einsatzplanung, Dokumentenmanagement und Abrechnung werden vollständig digitalisiert ? und damit einfach, viel schneller erledigt und mehrfach sicher. Aktuell können Interessenten Software und App von DMRZ.de sechs Wochen lang kostenlos testen.

Energie für das Wesentliche

?Zu viel Zeit für die Verwaltung?, ist eine häufige Klage von Pflegedienstmitarbeitern. Aufwendig manuell erstellte Dokumentationen, die Bearbeitung von Formularen, das Erfassen von Verordnungen, Abrechnungen, Dienst- und Tourenpläne, Einsatz- und Übergabeprotokolle, Tippen, Schreiben und Kopieren rauben Zeit und binden Kräfte.

Mit den durchdachten Funktionen einer maßgeschneiderten Pflegesoftware bietet das Deutsche Medizinrechenzentrum einen leichten Umstieg auf das papierlose Büro, effizientere Arbeitsabläufe und neue Flexibilität. Unabhängig von Betriebssystem und Aufenthaltsort lassen sich über einen persönlichen Zugang von jedem Endgerät aus Dienstpläne erstellen und bearbeiten, Touren planen und ändern, Verordnungen erfassen und Protokolle anfertigen, Dokumentationen bearbeiten, Übergaben und Besprechungen durchführen und sogar die vorgeschriebenen DTA-Abrechnungen abwickeln ? online, clever automatisiert, nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich, immer aktuell und mehrfach abgesichert.

Kluge Hilfe auf einen Klick

Passgenaue Module erleichtern zum Beispiel die Dienstplanung. Schichten können mit wenigen Klicks angelegt werden; dabei berücksichtigt das System sowohl die in einem ?Wunschbuch? hinterlegten bevorzugten Zeiten und Einsätze der Mitarbeiter als auch deren Arbeitszeitkonto. Pläne werden abgeglichen mit vereinbarten Tages- oder Wochenarbeitszeiten, Verfügbarkeiten, Sollstunden, Abwesenheiten und Urlaubsansprüchen. Änderungen werden in Echtzeit für alle Funktionen übernommen; so sind Dienstpläne, Schichten und Einsätze über die Pflege-App auch mobil jederzeit auf dem aktuellen Stand verfügbar, ob im Homeoffice oder unterwegs ? bis zu zweieinhalb Monate im Voraus.

Dasselbe gilt für die integrierte Tourenplanung, die für geplante Einsätze die jeweils wirtschaftlich sinnvollste Route anzeigt. Auch hier können Patienten- und Mitarbeiterwünsche berücksichtigt werden. Touren lassen sich natürlich drucken ? mit der App ist das aber nicht nur überflüssig, sondern überholt, denn sie zeigt auch kurzfristige Änderungen sofort an.

Besser organisiert

Mit der DMRZ.de-Software lassen sich Abrechnungen in wenigen Schritten erstellen und ohne Postlaufzeiten sofort an die zuständige Stelle beim Kostenträger übermitteln. DMRZ.de-Mitarbeiter hinterlegen Rahmen- wie auch Einzelverträge im System. Einmal erfasste Daten werden automatisch zugeordnet und aktualisiert; so entfällt zum Beispiel die manuelle Eingabe von Preisen und Positionsnummern. Eine Plausibilitätsprüfung weist gegebenenfalls auf Unstimmigkeiten hin und schlägt Korrekturen vor. Noch mehr Zeit spart das digitale Dokumentenmanagementsystem (DMS). Gescannte oder fotografierte Papiere werden mittels Texterkennung aus- beziehungsweise eingelesen, dem korrekten Datensatz zugeordnet und für Abrechnungen übernommen. Patientenakten inklusive aller Rezepte, Protokolle und Berichte, Rechnungen und sonstigen Daten bleiben aktuell und vollständig jederzeit griffbereit.

Sicherer Austausch, sicheres Archiv

Wo es um sensible Patientendaten und vertrauliche Dokumente geht, ist der Datenschutz besonders wichtig. Ein digitales Übergabebuch und der integrierte Messenger für den unkomplizierten Austausch sind ebenso sicher DSGVO-konform verschlüsselt wie alle anderen Funktionen der Software inklusive des Datenaustauschs mit den Kostenträgern. Die Archivierung von Patienten-, Behandlungs- und Abrechnungsdaten erfolgt auf leistungsfähigen Servern in einem deutschen Hochsicherheitsrechenzentrum.

Aktuell: sechs Wochen kostenlos testen

Die Nutzung des cloudbasierten Angebotes erfordert weder Software-Erwerb und -Installation noch folglich Wartung oder Updates. Pflegesoftware und App können unabhängig von Betriebssystem und Arbeitsplatz über einen persönlichen Zugang jederzeit und überall von jedem internetfähigen Endgerät aus verwendet werden. DMRZ.de bietet derzeit eine kostenlose Testphase von sechs Wochen an. In dieser Zeit stehen fast alle Funktionen zur Verfügung (Ausnahme: Die Übersendung von Abrechnungsdaten an die Kostenträger ist im Testzeitraum nicht möglich). Wer dann überzeugt ist und ein Leistungspaket im DMRZ.de-Shop bestellt, kann zuvor eingegebene Daten einfach übernehmen; ansonsten werden sie rückstandslos entfernt.

Beratung unter der Telefonnummer 0211 6355 3988 oder per E-Mail an sales@dmrz.de

Das Deutsche Medizinrechenzentrum (DMRZ.de) stellt “Sonstigen Leistungserbringern” des Gesundheitswesens eine Internetplattform zur elektronischen Abrechnung (Datenträgeraustauschverfahren / DTA) mit den Krankenkassen zur Verfügung. Zusätzlich bietet DMRZ.de Branchensoftware für Pflegedienste, Krankentransportunternehmer und Therapeuten an.