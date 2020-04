Dokumente auch im Homeoffice rechtssicher

Die meisten Unternehmen stehen Sie derzeit vor der Herausforderung, Ihrem Team Homeoffice-Arbeitsplätze zu ermöglichen und den Zugriff auf Dokumente professionell und sicher zu gestalten.

Die PHOENIX Documents Cloud bietet – nicht nur in diesen besonderen Zeiten – die Möglichkeit eines sicheren und schnellen Zugriffs auf Dokumente und Freigabeprozesse. Es wird lediglich ein Internetzugang benötigt und schon ist man unabhängig von Papier und Büros. Ganz nebenbei werden so auch die gesetzlichen Anforderungen perfekt eingehalten, die durch Verpflichtungen in der Steuergesetzgebung sowie die DSGVO / Datenschutzgrundverordnung an Unternehmen gestellt werden. Die Basis für attraktive Kostenreduzierungen durch die Digitalisierung ist es allemal.

Der Einstieg ist mit wenigen ?Mausklicks? ganz einfach möglich. Über die Aktivierung des Premiumstart-Modells kann man zudem eine sehr günstige Einstiegsunterstützung, die durch weitere Leistungen ergänzt werden kann, erhalten.

Interessenten der PHOENIX Documents Cloud können sich über kostenlose Online-Termin? auch ?live? vorstellen lassen.

Zusätzlich zum kostenlosen 30-tägigen Testzugang ist PHOENIX Documents Cloud jetzt in den ersten drei Monaten nach Vertragsabschluss kostenfrei!

Das Team von GOERING ist Ihr Partner in nahezu allen anspruchsvollen Softwarefragen

Experten in den Bereichen IBM POWER i, .NET, PHP, mobile Technologien, ERP Consulting, Fotografie, Videografie bieten eine einzigartische Mischung an Unterstützung für den ambitionierten Mittelstand und Konzerne.

Tätigkeitsfelder sind

IBM POWER i Anwendungs Modernisierung

Mobile Solutions (iOS, Android, Windows)

ERP Consulting und individuelle Projekte

Passwort-Sicherheit und Identitäts-Schutz

Industrie 4.0 – Zusammenführen von Maschinen und ERP

Fotografie, Videografie und Design