Donald Trump & der Börseneffekt

Die us-amerikanischen Präsidentschaftswahlen stehen am 20. November an. Die ersten Vorwahlen finden am kommenden Samstag im US-Bundesstaat Nevada statt.

Bei den amerikanischen Wahljahren konnte seit über 120 Jahre ein zuverlässiger Zyklus an der Börse zu beobachtet werden.

Statistisch gesehen steigen die Kurse an, wenn das amerikanische Volk ihren Präsidenten wählt. Und in der Tat folgt der Dow-Jones mit einer hohen Präzision dieses Muster.

Die Erklärung dafür ist recht simpel: Vor der Wahl möchte sich der amtierende Präsident von der besten Seite zeigen. Das hat zur Folge, dass er alles in seiner machtstehende tut, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Dow-Jones nimmt dies dankend an und revanchiert sich mit steigenden Kursen.

Somit stellt der US-Präsidentschaftszyklus einen zuverlässigen & funktionierenden Zyklus in der Finanzwelt dar.