Doppelspitze in der Geschäftsführung der SRH Fachschulen GmbH

Ab Juli wird ein zweites Gesicht an der Spitze der SRH Fachschulen GmbH zu sehen sein: Anne-Kathrin Deloux leitet dann zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführer Simon Ruf das Bildungsunternehmen.

Deloux ist seit 2001 für die SRH tätig ist ? zuletzt als Prokuristin und Leiterin der Geschäftsentwicklung der SRH Fachschulen GmbH. Zuvor war sie für den Aufbau von Standorten und die Entwicklung von neuen Produkten verantwortlich. Weiterhin übernimmt sie die Gesamtverantwortung für die Bereiche Geschäftsentwicklung, Digitalisierung, Infrastruktur und Qualitätsmanagement. Die Therapie-Schulen fallen ebenfalls unter ihre Verantwortung.

?Gemeinsam werden wir unsere Fach- und Berufsfachschulen sowie unser Tochterunternehmen in Dortmund, die Bildungsakademie für Alten- und Krankenpflege (BAK), fachlich weiterentwickeln. Wir streben zudem ein bundesweites organisches und anorganisches Wachstum der SRH Fachschulen sowie der BAK an?, erklärt Ruf.

?Gleichzeitig werden wir den Digitalisierungsprozess weiter vorantreiben. Im Zuge der Einschränkungen durch das Coronavirus haben wir in kürzester Zeit digitale Formate in unseren Schulen etabliert ? daran wollen wir anknüpfen?, erläutert Deloux.

Simon Ruf, seit 2013 Geschäftsführer der SRH Fachschulen GmbH, unterstützt ab Juli als Mitglied der Geschäftsleitung die SRH Bildung GmbH.

Die SRH ist ein führender Anbieter von Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen. Sie wurde 1966 gegründet und betreibt private Hochschulen, Bildungszentren, Schulen und Krankenhäuser. Mit 14.000 Mitarbeitern betreut die SRH mehr als eine Million Bildungskunden und Patienten im Jahr und erwirtschaftet einen Umsatz von über einer Milliarde Euro. Dachgesellschaft ist die SRH Holding (SdbR), eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Heidelberg. Eines der Tochterunternehmen ist die SRH Fachschulen GmbH, ein privater Bildungsanbieter mit Hauptsitz in Heidelberg. An 22 Fachschulen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg bildet das Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und IT & Medien aus.