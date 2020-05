Doppelt helfen am #GivingTuesdayNow: SOS-Kinderdörfer starten Corona-Spendenaktion / Mach mit!

(Mynewsdesk) München ? Heute ist #GivingTuesdayNow. Der weltweite Aktionstag, der das Thema Geben jedes Jahr in den Mittelpunkt stellt, steht dieses Jahr im Zeichen des Kampfes gegen die Corona-Pandemie. Deshalb ruft die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit gemeinsam mit CEWE die Menschen in Deutschland dazu auf, diesen Tag zu nutzen, um für die SOS-Corona-Hilfe zu spenden.

Das Besondere daran: Alle Spenden, die am 05. Mai bis 24 Uhr an die SOS-Corona-Hilfe gehen, werden verdoppelt. CEWE hat dafür insgesamt 50.000 Euro eingeplant.

?Gemeinsam wollen wir Kindern und Familien in armen Ländern beistehen. Denn die Corona-Krise und ihre wirtschaftlichen Folgen treffen sie besonders hart: Hunger und Not nehmen zu?, sagt Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender der SOS-Kinderdörfer in München. Und lädt alle dazu ein mitzumachen: ?Helfen Sie uns, möglichst viele Kinder und Familien durch die SOS-Corona-Hilfe zu unterstützen. Denn doppelt hilft besser – ganz besonders in Zeiten wie diesen. Jetzt erst recht! Machen Sie mit!?

Und so funktioniert`s:

* Klicken Sie auf die SOS-Corona-Spendenseite: https://www.sos-kinderdoerfer.de/corona

* Spenden Sie einen Beitrag Ihrer Wahl.

* CEWE legt den gleichen Beitrag nochmal drauf (bis zu einer Gesamtsumme von 50.000 Euro).

* Ihre Spende kommt doppelt bei den Kindern an.

* Sie wollen regelmäßig spenden, zum Beispiel als SOS-Krisenhelfer? Die ersten 12 Monatsbeiträge werden verdoppelt!

05.05.2020

