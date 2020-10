Doppelte Auszeichnung für creativestyle und novomind

Der Shop Usability Award zeichnet jährlich die besten und nutzerfreundlichsten Onlineshops im deutschsprachigen Raum aus. In diesem Jahr dabei: Hallhuber und Mammut. Beide Shops wurden von creativestyle und novomind auf Basis von novomind iSHOP realisiert.

Retail is detail. Unter diesem Motto wurden am 23. Oktober 2020 die diesjährigen Gewinner einer der begehrtesten E-Commerce-Preise Deutschlands gekürt. Mehr als 700 eingereichte Onlineshops standen der Experten-Community zur Wahl. Die Frage: Welcher Shop bietet seinen Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis, indem er ansprechendes Design und intuitive Nutzerführung ideal miteinander verbindet??

Hallhuber und Mammut kratzen an Höchstwerten

Drei Monate hatten die Branchenprofis aus Marketing, Media und E-Commerce Zeit, für ihre Favoriten abzustimmen. Für Design, Usability, Kreativität und Storytelling konnten sie jeweils maximal zehn Punkte vergeben. Über 11.000 Votings wurden in diesem Zeitpunkt durch die Community abgegeben. Das Ergebnis: Hallhuber hob sich in der Kategorie ?Mode? mit einer durchschnittlichen Bewertung von 9,1 vom Wettbewerb ab. Mammut als ?Bester Shop Schweiz? mit einem Gesamtwert von 9,3. Anschließend kürte eine hochkarätige Jury die Gewinner aus einer Shortlist von je fünf Kandidaten.?

?Wir sind wahnsinnig stolz, dass beide Shops dieses Jahr eine Auszeichnung erhielten. Alle im Team bei novomind und creativestyle haben mit viel Einsatz die Werte beider Marken in die Welt des E-Commerce übertragen. Die Auszeichnung und das durchweg positiv Feedback der Endkunden zeigen uns, dass sich die Anstrengung gelohnt hat?, sagt Jaromir Fojcik, Geschäftsführer von creativestyle.

Die hohe Nutzerfreundlichkeit liegt creativestyle bei ihren Projekten besonders am Herzen.Für die Bergsportprofis von Mammut orientierte sich das Team beim Relaunch daher an den offiziellen Empfehlungen der Studie des Baymard Institutes ?Checkout Usability?. Hallhuber punktet mit Features, die in Onlineshops normalerweise nicht enthalten sind. Etwa die Buchung von ?Personal Shopping?-Terminen mit individueller Stilberatung oder eine ?Shop the Look?-Funktion innerhalb der eigenen Markenwelt.

Das klare, hervorstechende Design der beiden Shops, umgesetzt von BUERO112, gibt dem Nutzer eine optimale Orientierung auf der jeweiligen Seite. Durch das leistungsstarke novomind iSHOP-System und das angeschlossene novomind iPIM zur Produktdatenverwaltung ist eine hohe Performance trotz großformatiger und hochauflösender Bilder in beiden Shops garantiert. ?Das perfekte Zusammenspiel von novomind iSHOP und novomind iPIM sorgt für eine schnelle Umsetzung und einen reibungslosen Betrieb der Online-Shops und beeinflusst dadurch die Customer Experience hinsichtlich der Usability positiv?, erklärt Stan Carstensen, COO Customer Solutions bei novomind.

Insgesamt schickte das Duo aus novomind und creativestyle vier ihrer Onlineshops ins Rennen um den Shop Usability Award 2020. Mit der Drogeriehandelskette Müller schaffte es ein weiterer Händler bis in die Vorauswahl. Wir freuen uns, dass die gemeinsamen Projekte bei der Community so hohen Anklang finden und arbeiten auch in Zukunft daran, die Nutzerfreundlichkeit der Onlineshops in den Vordergrund zu stellen.

Über creativestyle

creativestyle zählt zu den erfahrensten E-Commerce-Agenturen in Deutschland. Seit 20 Jahren sind wir auf die Realisierung von professionellen E-Commerce-Lösungen spezialisiert und betreuen dabei renommierte Unternehmen wie MediaMarktSaturn, NKD, Hallhuber, ProSiebenSat.1 und viele mehr. Als Nearshoring-Pioniere mit 70 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland (Beratung und Projektmanagement) und Polen (Development) bieten wir unseren Kunden eine unschlagbare Kombination aus reibungsloser Kommunikation und attraktiven Stundensätzen. Unsere Leistungen umfassen die strategische E-Commerce-Beratung, Design, Entwicklung, Hosting-Service und Online Marketing.

Die novomind AG entwickelt seit 20 Jahren intelligente, weltweit einsetzbare Omnichannel-Commerce- und -Customer-Service-Software und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio beinhaltet standardisierte Lösungen für Commerce-Unternehmen und Contact Center und umfasst die Produkte novomind iPIM, novomind iSHOP, novomind iMARKET und novomind iAGENT. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gehört ebenso zum Leistungsportfolio wie die Vorteile eines internationalen Partnernetzwerkes. Als inhabergeführtes Unternehmen bietet novomind alles, was heute für modernen Omnichannel-Commerce und -Customer-Service notwendig ist. Ein über 400-köpfiges Team betreut derzeit rund 250 Unternehmen und wächst stetig. Zu den zufriedenen Kunden zählen u.a. C&A, CTS Eventim, Puma, Görtz, OTTO, Ernsting–s family, EnBW und Sixt. Internationale Konzerne, Mittelständler und Verbände vertrauen seit vielen Jahren auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit. www.novomind.com