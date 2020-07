Doppelte Freude: Buschjost Magnetventile ebenfalls mit TOP100 Award ausgezeichnet

Buschjost Magnetventile konnte in den letzten Jahren mit seinen Ventillösungen große Erfolge feiern und gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche. Die TOP100 Jury lobte vor allem die ?Innovativen Prozesse und Organisation? und den ?Innovationserfolg? des Unternehmens.

Max Stemplinger, Geschäftsführer der Campudus GmbH, freut sich sehr über die Auszeichnung seines langjährigen Kunden und geschätzten Partners. ?Herr Langejürgen gehört mit Buschjost Magnetventilen zu unseren innovativsten Kunden, der jederzeit bereit ist, neue Wege zu gehen. Wir sind sehr stolz, mit ihm gemeinsam immer wieder innovative Software Tools zu bauen, die einerseits seinen Kunden die Auswahl der richtigen Ventile erleichtern und andererseits die internen Abwicklungsprozesse automatisieren.?

Die individuelle PIM-Lösung GRUD, der einzigartige Produktfinder VentilScout und das erst frisch eingeführte automatische Angebotstool sind einige innovative Tools, die aus der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Buschjost Magnetventile entstanden sind. Sie alle helfen heute das passende Ventile aus 56.000 Produktenvarianten schnell und einfach auf der Website zu finden, anzubieten und letzten Endes zu verkaufen.

Wir freuen uns, dass nicht nur wir als Unternehmen mit dem TOP100 Award ausgezeichnet worden sind, sondern auch unser Kunde, der unsere Tools tagtäglich einsetzt. Das gesamte Campudus Team gratuliert ganz herzlich Buschjost Magnetventile für die Auszeichnung und freut sich auf die kommenden Projekte.

Über Top100: Die Jury bewertet die Unternehmen anhand von rund 120 Prüfkriterien. Diese legen im Vorfeld beispielsweise dar, wie sie Innovationsprozesse im Unternehmen organisieren, wie sie das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter gestalten, damit diese kreativ sein können, oder auch, welche Innovationsstrategien sie verfolgen (Erläuterung der Prüfkriterien unter www.top100.de/pruefkriterien). Damit alle Unternehmen die gleichen Chancen haben, wird das Siegel in drei Größenklassen vergeben: bis 50 Mitarbeiter, 51 bis 200 Mitarbeiter und mehr als 200 Mitarbeiter.

Über Buschjost Magnetventile: Buschjost Magnetventile zählt zur Spitzengruppe der Ventilhersteller “Made in Germany?. Das Produktportfolio aus meist innovativen Spezialanfertigungen umfasst über 56.000 Magnet- und Druckregelventilen. Diese werden weltweit in Wasser-, Öl-, Gas- und Kälteleitungen und -kreisläufen in unterschiedlichen Sektoren eingesetzt.

Die Campudus GmbH ist auf den Aufbau von digitalen Omnichannel-Lösungen spezialisiert und erfahren in der Digitalisierung von mittelständischen Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf Softwarelösungen für Vertrieb, Marketing und Produktdatenmanagement. Campudus wurde 2019 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen des go-digital-Programms als Beratungsunternehmen für Digitale Geschäftsprozesse und Digitale Markterschließung autorisiert.