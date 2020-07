dormakaba verzichtet auf Teilnahme an der BAU 2021

dormakaba hat sich aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation entschieden, auf der BAU 2021 in München nicht auszustellen. ?Als langjähriger, zufriedener Messeteilnehmer schätzen wir die Messe BAU als wichtige Plattform der Baubranche sehr und deshalb ist uns die Entscheidung schwergefallen?, betont Mathieu Verley, Senior Vice President Marketing AS DACH und EMEA. ?Die gegenwärtige Situation mit all Ihren Unsicherheiten macht die Messe für uns unplanbar. Nichtsdestotrotz beabsichtigen wir, mit einer Reihe von gezielten virtuellen Veranstaltungen, auf denen wir unsere Produktinnovationen, Lösungen und Dienstleistungen vorstellen werden, in hohem Maße engagiert und mit unseren Kunden und Partnern verbunden zu bleiben”.

