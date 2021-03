DPS Software auf der HMI 2021

Die größte Industriemesse der Welt, die Hannover Messe, findet 2021 als digitale Konferenz statt. Ab dem 12. April, an insgesamt fünf Tagen gibt es Key-Notes im Konferenzprogramm, Live Streaming, virtuelles Networking und vieles mehr. Auch DPS Software ist mit einem eigenen digitalen Unternehmensauftritt und Ansprechpartnern dabei. Per Match Making, dem Networking auf der HMI, können Teilnehmer und Aussteller in Kontakt treten. DPS ist unter anderem mit den Lösungen CAD, SolidCAM und 3DEXPERIENCE dabei.

,Innovation. Inspiration. Interaktion.? – diese drei Begriffe stehen für das Leitthema der Hannover Messe, kurz HMI, der „Industrial Transformation“. Unter diesem Motto präsentieren Aussteller und Vordenker der Industrie ihre Technologien und Ideen für die Fabriken, Energiesysteme und Lieferketten der Zukunft. Das Programm ist hochkarätig wie es sich für die wichtigste Branchenmesse der Industrie gehört, nur eben nicht vor Ort sondern digital.

Richtungsweisend und passend zum Digitalisierungsthema der HMI, hat DPS mit der 3DEXPERIENCE-Plattform von SOLIDWORKS, eine Cloud-Lösung im Portfolio, die höchste Flexibilität für zukünftige Entwicklungen bietet. Schon längst erfährt die Arbeitswelt durch die Digitalisierung einen Paradigmenwechsel. Dezentrale Teamarbeit und Aufgabenverteilung sind heute selbstverständlich. Veränderungen im Kommunikationsverhalten und der Arbeitsmethodik, erfordern flexible und transparente Prozesse. Das stellt besondere Anforderungen an ein PLM-System. Die Plattform bietet eine interaktive, teamorientierte Umgebung zur Nutzung von Produktdaten im gesamten Unternehmen.?3DEXPERIENCE vernetzt, ist teamorientiert und schnell.

Die Unternehmen präsentieren sich in diesem Jahr mit umfassenden Unternehmens- und Produktübersichten. Im direkten Match Making, lassen sich über Video-Chats konkrete Lösungsansätze besprechen. Teilnehmer und Aussteller verabreden sich hierfür zu interaktiven Terminen, per Video-Call geht es ins Gespräch.

Weitere Informationen unter:?https://infos.dps-software.de/dps-software-auf-der-hmi-2021-digital/

Unternehmensauftritt DPS ? Hannover Messe?http://www.hannovermesse.de/aussteller/dps-software/N1458370

1997 gegründet, unterstützt DPS die komplette Wertschöpfungskette seiner Kunden. Von der Konstruktion, über die Berechnung und Fertigung bis hin zur Datenverwaltung und der Abbildung der damit verbundenen kaufmännischen Prozesse.

Das Software-, Beratungs- und Serviceangebot der DPS beruht auf den Produkten weltweit führender Softwareunternehmen: SOLIDWORKS von Dassault Systèmes, die CAM-Produkte von SolidCAM sowie SWOOD von EfiCAD. Mit der 3DEXPERIENCE Plattform von SOLIDWORKS bietet DPS zudem eine Cloud-Lösung, die höchste Flexibilität für zukünftige Entwicklungen bietet. Darüber hinaus werden eigene DPS Module und Applikationen vertrieben. Eine starke Kompetenz für ERP-Anbindungen rundet das Angebot von DPS ab.

Mit über 190 Mitarbeitern an 14 Standorten in Deutschland unterstützt DPS über 7.000 Kunden – immer in dem Bestreben Mehrwerte wie Reduzierung der Kosten, Verkürzung der Markteinführungszeiten und Verbesserung der Produktqualität für seine Kunden zu erzielen.