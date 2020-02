Dr. Brita Schemmann neue Professorin für BWL und Innovationsmanagement

Im Sommersemester 2020 nimmt Dr. Brita Schemmann ihre Lehrtätigkeit als neuberufene Professorin der Hochschule Bremen auf. In der Fakultät Wirtschaftswissenschaften vertritt sie das Fachgebiet ?BWL, insbesondere Innovationsmanagement?. Vor ihrem Ruf an die Weser war sie zuletzt in den Niederlanden als Assistant Professorin an der School of Economics der Universität Utrecht beschäftigt. Ihr Forschungsinteresse gilt vor allem offenen und nutzergetriebenen Innovationsprozessen, deren digitaler Gestaltung und den erforderlichen Kompetenzen.

Nach ihrem Studium der Kommunikations- und Politikwissenschaft sowie der Soziologie an den Universitäten Münster und Leicester mit Abschluss in Großbritannien war Brita Schemmann zunächst gut zehn Jahre in der Unternehmenskommunikation und im Marketing verschiedener öffentlicher Einrichtungen und Unternehmen in Bremen, Frankfurt und Hamburg tätig. Dabei befasste sie sich auch immer intensiv mit der Entwicklung neuer Prozesse und Angebote. Seit 2008 sammelte sie zudem Erfahrungen als Lehrbeauftragte, unter anderem am International Graduate Center der Hochschule Bremen. Es folgten Tätigkeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule Bremerhaven und am Institut für Lernen und Innovation in Netzwerken der Hochschule Karlsruhe sowie die nebenberufliche Promotion im Bereich Innovation Studies am Copernicus Institute of Sustainable Development der Universität Utrecht.

Für Rektorin Prof. Dr. Karin Luckey trägt diese Professur dazu bei, das strategische Profil der Hochschule Bremen weiter zu schärfen: ?Unternehmerisches Denken und Handeln, Innovationsmanagement und Transformationskompetenz sind zentrale Grundlagen in Studium und Lehre. Mit ihren Forschungs- und Transferprojekten zum Innovationsmanagement ist die Hochschule Bremen Partnerin für Unternehmen und Impulsgeberin für die regionale Entwicklung.?