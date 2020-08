Dr. Christian Feddersen zum Professor für Allgemeine BWL, Marketing und Marktforschung ernannt

Seit 1. August 2020 ist Dr. Christian Feddersen Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing und Marktforschung, an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bremen. Dem Ruf an die Hochschule gingen Tätigkeiten in der Konsumgüterbranche zunächst bei Unilever in Hamburg und in den letzten drei Jahren bei JDE in Bremen voraus. Studiert hat Christian Feddersen an der Universität Bremen, wo er am LiM-Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement auch 2010 promovierte.

Der 41-jährige dreifache Familienvater treibt in seiner Freizeit gern Sport (Tennis, Fußball, Laufen).