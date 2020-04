Dr. Henrikje Stanze zur Professorin der Hochschule Bremen für Pflegewissenschaft ernannt

Seit 15. April 2020 ist Dr. Henrikje Stanze Professorin der Hochschule Bremen: In der Fakultät Gesellschaftswissenschaften vertritt sie das Fachgebiet ?Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt Beratung, Schulung, Case und Care Management?. Vor ihrem Ruf an die Hochschule Bremen war sie an der Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Palliativmedizin, als Wissenschaftliche Mitarbeiterin und im Bereich Lehre und Forschung tätig. Dieser Einrichtung ist sie auch weiterhin über eine Beratungstätigkeit im Schwerpunkt Patientenverfügungen und ?Advance Care Planning? (Behandlung im Voraus Planen) verbunden sowie über deren Implementierung im Rahmen der BEVOR-Studie.

2004 examinierte die 38-Jährige in Wilhelmshaven als Kranken- und Gesundheitspflegerin. Dem schloss sich bis 2009 das Studium an der Universität Bremen an, wo sie 2009 den Diplomabschluss als Berufspädagogin für Pflegewissenschaft erwarb und das Erste Staatsexamen für Pflegewissenschaft und Deutsch für die Sekundarstufe II ablegte. 2018 promovierte Henrikje Stanze an der Medizinischen Hochschule Hannover zur Doktorin der Humanbiologie.

Henrikje Stanze ist verheiratet und Mutter eines zweijährigen Sohnes. Ihre Hobbies sind neben Spielzeug aufsammeln auch Joggen, aktive Teilnahme an Lesebühnen und Poetry Slams sowie die Umsetzung des Projekts ?DemenzPoesie?.