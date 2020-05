Dr. Ilknur Colmorn neue Professorin der Hochschule Bremen für “Maritime Navigation und Digitalisierung”

Mit Wirkung vom 18. Mai 2020 wurde Dr. Ilknur Colmorn zur Professorin der Hochschule Bremen ernannt. In der Fakultät Natur und Technik, Abteilung Schiffbau und Meerestechnik, Nautik, Biologie und Bionik, vertritt sie das Lehrgebiet ?Maritime Navigation und Digitalisierung?. Vor ihrem Ruf an die Weser war die 36-Jährige als Dozentin an der Hochschule Emden-Leer im Bereich Sicherheits- und Qualitätsmanagement tätig, ferner als Prozessingenieurin am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik sowie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Jacobs University Bremen im Bereich Maritime Logistics.

Ihre Universitätsabschlüsse erwarb Ilknur Colmorn an der Faculty of Maritime Studies der Istanbul Technical University (Bachelor of Science in Maritime Studies, 2006) und der Chalmers University of Technology, Göteborg (Master of Science in Maritime Management, 2012). Im Jahr 2018 promovierte sie an der Jacobs University, Bremen. Außerdem hat Ilknur Colmorn das Befähigungszeugnis als Erste Nautische Offizierin, STCW II/2 (Führungsebene) inne.

Die zweifache Mutter widmet sich in ihrer Freizeit vor allem ihrer Familie. Außerdem tanzt und schwimmt Frau Colmorn gern.