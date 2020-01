Dr. Jürgen Knies neuer Professor für Infrastrukturplanung umwelt- und energietechnischer Anlagen

Zum 1. Januar 2020 wurde Dr. Jürgen Knies zum Professor der Hochschule Bremen ernannt. In der Fakultät Architektur, Bau und Umwelt vertritt er das Lehrgebiet ?Infrastrukturplanung umwelt- und energietechnischer Anlagen?, namentlich in den Studiengängen Umwelttechnik und Zukunftsfähige Energie- und Umweltsysteme. Vor seinem Ruf an die Weser sammelte der 48-jährige zweifache Familienvater Berufserfahrung unter anderem am Oldenburger Institut für Informatik (OFFIS e.V.), am Institut für Rohrleitungsbau (iro GmbH) sowie an der Jade Hochschule. Die Kombination aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Raumplanung stand dabei stets im Fokus seiner Arbeit.

Seine akademische Qualifikation erwarb Jürgen Knies mit Studienabschlüssen an den Universitäten Oldenburg und Salzburg sowie mit der Promotion über das Thema: ?Der Raumbezug im zukünftigen Energiesystem ? Strategische Wärmeplanung im urbanen Raum? im Promotionsprogramm der Jade Hochschule Jade2Pro (kooperative Promotion mit der Universität Oldenburg).