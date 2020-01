Dr. Michael Köster zum Professor für “Konstruktion und Integrierte Produktentwicklung” ernannt

Am 1. Februar 2020 tritt Dr. Michael Köster seinen Dienst als neu ernannter Professor der Hochschule Bremen an: In der Fakultät Natur und Technik, Abteilung Maschinenbau, vertritt er das Lehrgebiet ?Konstruktion und Integrierte Produktentwicklung?. Vor seinem Ruf war er zehn Jahre lang in der Konstruktion und Kinematik-Entwicklung schnelllaufender Verpackungsmaschinen bei der Verdener Firma Focke & Co. tätig.

Nach dem Studium des Allgemeinen Maschinenbaus an der Leibniz-Universität Hannover promovierte der 43-Jährige als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Getriebetechnik (IfG) der Leibniz-Universität über das Thema: ?Der Antrieb ungleichmäßig übersetzender Koppelgetriebe durch Motion-Control-Systeme – Systemkonzipierung und praktischer Einsatz?.

Der gebürtige Osnabrücker und zweifache Vater verbringt seine Freizeit gern mit seiner Familie und mit Fußballspielen.