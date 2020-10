Dr. Philipp Last neuer Professor der Hochschule Bremen für “Sichere Softwareentwicklung”

Seit 1. Oktober 2020 vertritt Dr. Philipp Last als Professor der Hochschule Bremen in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik das Lehrgebiet ?Sichere Softwareentwicklung?. Dem Ruf an die Hochschule, der er bereits seit Sommersemester 2019 durch Lehraufträge verbunden ist, gingen Selbständigkeit sowie Tätigkeiten in der Industrie voraus. In diesem Zusammenhang war er als Software-Entwickler und später als Software-Architekt in der Schweiz und Deutschland tätig. Zuletzt hatte der 36-Jährige in der Industrie die Funktion eines technischen Projektmanagers in einem internationalen Groß-Programm inne.

Seine akademische Qualifikation erwarb Philipp Last nach erfolgreichem Studium an der Hochschule Bremen im Jahr 2012, fünf Jahre später folgte die Promotion an der Jacobs University Bremen in Kooperation mit einem Industrie-Partner.