Dr. Sabrina Hegner zur Professorin für Internationales Management ernannt

Zum 1. September 2020 wurde Dr. Sabrina Hegner zur Professorin der Hochschule Bremen ernannt. In der Fakultät Wirtschaftswissenschaften vertritt sie das Lehrgebiet ?Internationales Management?. Zuvor lehrte sie als Professorin an der FH Bielefeld Wirtschaftspsychologie.

Bevor Sabrina Hegner 2011 an der Universität Bremen im Bereich Markenmanagement promovierte, absolvierte sie 2007 an der Universität Mannheim mit einem Diplom-Abschluss das Psychologie-Studium (Vordiplom 2004 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena) und erwarb ein Jahr zuvor den ?Master in Business? an der University of Western Sydney.