Dr. Susan Wegner leitet neu gegründete Business Unit “Artificial Intelligence& Data Analytics”

Dr. Susan Wegner übernimmt ab sofort als Vice President die

Leitung der neu gegründeten Business Unit Artificial Intelligence & Data

Analytics der Lufthansa Industry Solutions. Die Position wurde neu geschaffen.

Die promovierte Informatikerin berichtet direkt an Bernd Appel, Geschäftsführer

der Lufthansa Industry Solutions.

Dr. Susan Wegner kommt von der Deutschen Telekom AG und war dort Vice President

für den Bereich Data, Artificial Intelligence & Governance (Chief Data Officer).

Sie arbeitet seit den 1990er Jahren an technologischen Entwicklungen der

Digitalisierung, Data Science und Künstlichen Intelligenz und hat langjährige

Erfahrung in der Gestaltung und Leitung der Innovationsentwicklung innerhalb der

Deutschen Telekom Gruppe. Dr. Wegner war in verschiedenen Leitungspositionen bei

der Media Broadcast GmbH, T-Systems und der Robert Bosch GmbH tätig. Sie ist

außerdem Mitglied der European Commission Expert Group on Business-to-Government

(B2G) Data Sharing sowie Mitglied des Managing Boards der Bitkom Big Data Group.

Die neue Business Unit Artificial Intelligence & Data Analytics der Lufthansa

Industry Solutions bündelt die AI- und Data-Analytics-Kompetenzen des

Unternehmens und wird Beratungs- und Implementierungsleistungen für Unternehmen

unterschiedlicher Branchen anbieten. Dabei unterstützen die IT-Spezialisten ihre

Kunden in allen Bereiche der Wertschöpfungskette, von der Strategie bis hin zum

Betrieb.

Bernd Appel: “Der Beratungsbedarf bei Künstlicher Intelligenz und Data Analytics

zieht im Markt stark an. Aufgrund des großen Marktpotenzials stärkt Lufthansa

Industry Solutions diesen Bereich mit der Gründung der neuen Business Unit

nachhaltig. Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Susan Wegner eine ausgewiesene

Expertin mit langjähriger Erfahrung für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen

konnten.”

