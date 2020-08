Dr. Walser Dental: “Großer Preis des Mittelstandes 2020” trotz Corona-Krise

Die Freude im Unternehmen ist groß, denn schriftlich wurde von der Oskar-Patzelt-Stiftung dem Medizintechnikhersteller durch Gratulationsschreiben und Urkunde mitgeteilt, dass die Dr. Walser Dental die Endrunde für den “Großen Preis des Mittelstandes 2020” erreichte.

Schon vor Monaten wurde die Dr. Walser Dental nominiert und musste aufwendig umfangreiche Unterlagen zusammenstellen und nach Aufforderung der Jury vorlegen. Vorgaben waren neben innovativen, wirtschaftlichen und mittelständisch orientierten Gesichtspunkten auch soziale, ökologische und ehrenamtliche Kriterien nachweislich zu dokumentieren.?

Zur Nominierung des Wettbewerbes, zu dem man sich nicht selbst bewerben kann, sagte Barbara Stamm, ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtages: “Wer hier nominiert wurde, hat allein durch diese Auswahl bereits eine Auszeichnung 1. Güte erfahren.” Für den “Großen Preis des Mittelstandes 2020” wurden immerhin 4970 Firmen nominiert.

Nun darf die Dr. Walser Dental an der Preisverleihung und großen Gala des ?Großen Preis des Mittelstandes? in Würzburg am 12. September teilnehmen. Damit zählt die Dr. Walser Dental weiterhin zu den Top-Unternehmen im Land. Der “Große Preis des Mittelstandes” ist der bedeutendste Wirtschaftspreis in Deutschland.

Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, sagte:?”Die Oskar-Patzelt-Stiftung zeichnet mit dem “Großen Preis des Mittelstands” nun schon seit 25 Jahren Unternehmen aus, die sich neben geschäftlichem Erfolg auch großartige Verdienste um das Allgemeinwohl erworben haben. Gerade diese Kombination aus Leistung und Verantwortung zeichnet unseren Mittelstand in Deutschland aus. Mittelständler denken seit jeher in Generationen.”

Mehr Informationen unter www.walser-dental.com