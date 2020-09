Drei Gründe, warum ein Grafikdesigner für den Firmenerfolg unverzichtbar ist

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, gezielt auf sich aufmerksam zu machen und sich am Markt von anderen Unternehmen zu unterscheiden. Auch deine Sichtbarkeit bei deiner Zielgruppe ist eine große Herausforderung.

Welche Anforderungen muss ein gutes Design haben? Wie kannst du dich mit einem professionellen Design von Mitbewerbern abheben? Wie kommt deine Botschaft direkt bei der Zielgruppe an?

Genau diese Fragen beantworte ich in diesem Artikel. Zudem zeige ich dir Gründe auf, warum ein Grafikdesigner unverzichtbar für Gestaltung und Design deines Marketingmaterials ist.

Grund 1: Professionelles Design für dein Marketing

Grafikdesign ist ein visuelles Hilfsmittel, welches dich dabei unterstützt, deine Ideen und Produkte erfolgreich zu vermarkten. Mit professionell gestaltetem Marketingmaterial hinterlässt du nicht nur einen positiven Eindruck, sondern schaffst eine Verbindung zwischen dir und deinem potenziellen Kunden.

Gutes Design repräsentiert in erster Linie dich und dein Unternehmen. Hast du nach außen eine sichtbare Strategie in deinem Design, vermittelst du den Eindruck, dass du hinter deinem Unternehmen stehst und professionell arbeitest.

Um beeindruckende Marketingmaterialien zu gestalten, brauchst du die Unterstützung eines Grafikdesigners. Er gestaltet zum Beispiel Branding, Logo, Verpackung, Zeitschrift, Broschüre, Flyer, Landingpage und Website.

Eine laienhaft aussehende Gestaltung wirkt sich negativ auf deine Außendarstellung aus. Damit hinterlässt du den Eindruck, dass du dir professionelles Design nicht leisten kannst oder willst. Das führt dazu, dass dein potenzieller Kunde kein Vertrauen in deine Arbeit bekommt. Denn wenn du schon keinen Wert darauf legst, wie du dich am Markt präsentierst, warum soll dein Kunde dann seine Projekte vertrauensvoll in deine Hände legen?

Grund 2: Erfahrungen, Fähigkeiten und Qualität

Ein Grafikdesigner hat gestalterisches Talent, ist kreativ und hat sein Handwerk gelernt. Er ist hoch qualifiziert und ein Fachmann auf seinem Gebiet. Er hat oft jahrelang Erfahrungen in klassischen Werbe- oder Onlineagenturen oder Marketingabteilungen größerer Unternehmen gesammelt.

Somit hat er eine Vielzahl an Designprojekten betreut, mit Profis im Marketing gearbeitet, Probleme gelöst und grafische Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen entwickelt. Zudem ist er routiniert im Umgang mit Designprogrammen und kennt die Designstandards.

Ein Grafikdesigner hat außerdem die Fähigkeit, dein Unternehmen visuell in den Vordergrund zu stellen. Er arbeitet nicht nur deine Expertise und Persönlichkeit in das Design ein. Er berücksichtigt auch deine Zielgruppe und schafft es, dein Unternehmen bestmöglich in Szene zu setzen.

Grund 3: Eine Investition, die sich auszahlt

Als Selbstständiger und Unternehmer schaust du natürlich auf deine Ausgaben. Und vielleicht erscheinen dir die Kosten für einen Grafikdesigner auf den ersten Blick (zu) hoch.

Suche dir einen Profi, der sich auf den Bereich spezialisiert hat, den du brauchst. Wenn du ausschließlich jemanden für Printwerbung benötigst, dann solltest du nicht mit einem UI/UX- oder Screendesigner zusammenarbeiten. Denn er hat seinen Fokus auf die Gestaltung von Oberflächen und Websites gelegt.

Ich bin freiberufliche Grafikdesignerin aus Hamburg und spezialisiert auf Corporate Design, Printdesign und Packagingdesign. Ich helfe dir, mit deinen Kunden richtig zu kommunizieren.

Angefangen bei der Beratung, über die Ideenfindung und Gestaltung, bis hin zur Auslieferung des fertigen Produkts, stehe ich dir mit meinem vielfältigen Angebot unterstützend zur Seite. Schreib mir gerne eine Nachricht und wir finden gemeinsam heraus, wie wir deine Ideen effizient und deinen Vorstellungen entsprechend umsetzen können.