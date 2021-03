Drei neue Live Streamings im März 2021

Richard Strauss ist neben Richard Wagner eine der zentralen Säulen des Spielplans der Oper Leipzig unter der Intendanz von Prof. Ulf Schirmer. Produktionen wie ?Die Frau ohne Schatten?, ?Arabella? oder ?Salome? sorgten in den vergangenen Jahren für Aufmerksamkeit. Als Abschluss dieser Serie war Richard Strauss– letzte Oper ?Capriccio? in einer szenischen Produktion schon für den Juni letzten Jahres geplant, konnte aber leider wegen der Pandemie nicht realisiert werden. Da das Werk äußerst selten zu hören ist, zumal mit einem Spitzenorchester wie dem Gewandhausorchester unter der Leitung eines international gefragten Strauss-Dirigenten wie Ulf Schirmer, veröffentlicht die Oper Leipzig jetzt am

20. März 2021, 18 Uhr, live eine konzertante Aufführung im Streaming, kostenlos für 48 Stunden online. Die hochkarätige Besetzung mit Camilla Nylund als Gräfin und Roman Trekel als Graf setzen die Tradition und Qualität der Strauss-Pflege an der Oper Leipzig fort. Die konzertante Premiere gibt das Werk bis auf wenige Traditionsstriche sowie einigen Kürzungen in den Tanzmusiken weitgehend ungekürzt wieder, so dass sowohl den Liebhabern dieses selten gespielten Werks als auch denjenigen, die Richard Strauss– ?Capriccio? neu für sich entdecken wollen, ein annähernd vollständiger Operngenuss geboten wird.

Im März sind die Spielstätten der Oper Leipzig voraussichtlich noch geschlossen, aber abgesichert durch ein bewährtes Hygienekonzept können Proben und drei Livestreamings ermöglicht werden. Vor ?Capriccio? am 20.3.21 kann bereits am 14.3.21 eine Aufführung der gekürzten ?Lohengrin?-Fassung live aus dem Opernhaus gesendet werden, ?die im letzten November als vorgezogene Premiere Furore machte. Sie wurde in Szene gesetzt von Patrick Bialdyga, mit Jennifer Holloway als Elsa und Michael Weinius als Lohengrin. Am 28.3.21 kommt eine weitere konzertante Premiere auf den Online-Spielplan: Vincenzo Bellinis tragische Oper ?Norma?. Alle drei Aufführungen beginnen um 18 Uhr, werden live gestreamt und sind 48 Stunden online und kostenlos über die Website der Oper Leipzig verfügbar.

www.oper-leipzig.de