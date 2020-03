Drei Vollstipendien im Kulturmanagement zu gewinnen

In diesen Zeiten möchte auch die Deutsche Akademie für Management (DAM) einen unterstützenden gesellschaftlichen Beitrag leisten. In den nächsten 3 Monaten verlost die DAM je ein Vollstipendium im Kulturmanagement im Wert von je 2.200 EUR. Die Registrierung ist jeweils bis zum 10. des Vormonats auf der Homepage der DAM möglich.Sabine Pihl, Akademieleiterin der DAM, betont: „Es ist uns ein Anliegen die besonders stark betroffene Kulturbranche mit diesem Angebot rasch tatkräftig, unbürokratisch und gleichzeitig nachhaltig zu unterstützen. Unsere Gesellschaft ist auf den Reichtum der Kulturschaffenden angewiesen, besonders in schwierigen Zeiten – und braucht immer Verantwortliche im Kulturmanagement, die Kultur fördern, verwalten, vermitteln und Kulturbetriebe wirtschaftlich steuern können. Die DAM unterstützt dies mit ihrer 10-jährigen Expertise im Fernlehrgang Kulturmanagement.“Ziel ist es, für interessierte und motivierte Menschen in der Kulturbranche einen zertifizierten Baustein für einen Karriereschritt und (Neu-)Festigung ihrer beruflichen Perspektive zu generieren. Da der Fernlehrgang zum/zur Geprüfte/n Kulturmanager/in (DAM) zeitlich und örtlich flexibel ist, kann dieser je nach Bedarf und beruflicher Auslastung absolviert werden. Zudem sind für einen erfolgreichen Abschluss keine Präsenztermine notwendig.Die Deutsche Akademie für Management ist eine Weiterbildungseinrichtung für Fach- und Führungskräfte sowie für den Managementnachwuchs. Sie bietet im Kompetenzfeld Management staatlich zugelassene Fernstudienprogramme an, wie z. B. Marketing- oder Personalmanagement. Alle angebotenen Fernlehrgänge sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Zudem ist die DAM für Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zertifiziert und trägt seit ihrer Gründung vor über zehn Jahren das Qualitätsmanagementsiegel im Bildungswesen.