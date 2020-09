Dreifach Gold&Testsieg für Regio-Jobanzeiger

Aus über 73.000 Bewertungen ermittelte das Vergleichsportal Jobboersencheck.de dieses Jahr Deutschlands beste Jobbörsen. Dabei konnte Regio-Jobanzeiger.de Arbeitgeber und Bewerber gleichermaßen überzeugen: Den Gold-Status errang das führende Netzwerk regionaler Stellenmärkte bei der Weiterempfehlung von Arbeitgebern (96%) und Bewerbern (92%) sowie bei den Bewerbern mit einer Zufriedenheit von 5,46 von maximal 7 möglichen Punkten – was gleichzeitig den Testsieger-Status bedeutete. Silber bei der Arbeitgeber-Zufriedenheit mit 6,03 Punkten rundet das erfolgreiche Gesamt-Ergebnis ab.

Regio-Geschäftsführer Alexander Pelka: “Damit bestätigen wir unsere sehr guten Ergebnisse vom Vorjahr und gleichzeitig unsere sehr stabile und zuverlässige Arbeit in der kritischen Phase der letzten sechs Monate. Wir sind Kunden und Bewerbern gleichermaßen sehr dankbar für ihr Vertrauen in uns und werden diese Erfolgsgeschichte engagiert weiterschreiben.”

Im Spätsommer eines jeden Jahres zeichnet die PROFILO Rating-Agentur im Jobboersencheck, dem etablierten Bewertungs- und Vergleichsportal für Jobbörsen, die besten Jobportale im Jahr aus. Diese Jobbörsen stechen durch eine hohe Kundenzufriedenheit aus der Vielzahl an Jobbörsen im deutschen Markt hervor.

Zum Stichtag, dem 04.09.2020, wurden über 70.000 Kundenurteile (16.032 Arbeitgeber- und 56.981 Bewerberbewertungen) ausgewertet und die besten Jobbörsen 2020 nach den Zufriedenheitswerten ermittelt. Die Ergebnisse basieren dabei auf echten authentischen Arbeitgeber- und Bewerberbewertungen. Denn nur die Nutzer einer Jobbörse selbst können sich ein tatsächliches Meinungsbild über die Qualität und die Leistungen eines Portals erlauben.

Zu den Detail-Ergebnissen:

https://jobboersencheck.de/…

Das führende Netzwerk regionaler Stellenmärkte Regio-Jobanzeiger.de vereint 75 starke lokale Jobportale in Deutschland. Regelmäßig mehr als 50.000 Stellenanzeigen sprechen gezielt Bewerber auf der Suche nach Jobs in ihrer Region an. Ergänzt werden die Stellenmärkte durch eine Firmensuche nach den “Top-Arbeitgebern der Region”, Firmenprofile sowie einen Community- und Informationsbereich rund um Wissenswertes zur jeweiligen Region. Seit 2018 bringt die Regio-Jobanzeiger GmbH & Co. KG auf 16 regionalen österreichischen Jobbörsen auch Jobsuchende und Unternehmen in Österreich zusammen.