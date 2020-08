DRESEN MALL stärkt regionale Präsenz mit neuem Büro in Bremen

Die auf herausfordernde Unternehmenssituationen spezialisierte Unternehmensberatung DRESEN MALL eröffnet am 1. September ein eigenes Büro in Bremen und stärkt damit ihre Präsenz in Norddeutschland.

DRESEN MALL berät als Spezialist für schwierige Unternehmenslagen seit etwa 10 Jahren überwiegend mittelgroße Unternehmen mit Schwerpunkt im Norden und Nordwesten Deutschlands. Basierend auf langjährigen Erfahrungen in der Restrukturierung reichen die Leistungen von DRESEN MALL von der Unterstützung in kaufmännischen Prozessen über operative Umstrukturierungen bis zur Neuaufstellung der Finanzierung – von einer beginnenden Krise bis hin zur Begleitung durch ein Insolvenzverfahren oder einen Investorenprozess.

Ebenfalls Teil des Portfolios ist eine stets professionelle Kommunikation mit Gesellschaftern und Finanzierungspartnern sowie weiteren internen und externen Schlüsselpersonen und Gremien.

Mit der Eröffnung des Büros in Bremen finden Kunden, Banken, Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter aus der Hansestadt und Umgebung DRESEN MALL nun direkt vor Ort.

“Der neue Standort bringt uns näher an die für uns wichtigen Unternehmen und Partner. Zudem stellt er eine moderne und attraktive Basis für unsere Mitarbeiter dar”, freut sich der in Bremen ansässige Gründungspartner Bodo Mall.

Das neue Büro befindet sich nahe der Universität im Technologiepark, Karl-Ferdinand-Braun-Str. 5 in 28359 Bremen und ist unter der Telefonnummer +49 (0) 421 37 70 70 78 erreichbar.

Pressekontakt:

Bodo Mall

Dresen Mall GmbH

Willy-Brandt-Str. 55

20457 Hamburg

Tel +49 (0) 40 329 047 370

Fax +49 (0)40 329 047 379

info@dresenmall.de

http://www.dresenmall.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147698/4693424

OTS: Dresen Mall GmbH

Original-Content von: Dresen Mall GmbH, übermittelt durch news aktuell