Dresner Wisdom of Crowds? EPM-Marktstudie 2021 stuft Board bei Customer Experience und Vendor Credibility als führend ein

Board International, führender Software-Anbieter einer All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform, die Business Intelligence (BI), Planung und Predictive Analytics integriert, wurde in der Wisdom of Crowds? EPM-Marktstudie 2021 von Dresner Advisory Services als Overall Leader in der Kategorie Customer Experience und als Trust Leader in der Kategorie Vendor Credibility eingestuft.

Die Studie untersucht den aktuellen Markt für Enterprise Performance Management (EPM)-Software auf Basis der Antworten von Unternehmen aus verschiedenen Regionen, Branchen und Geschäftsfunktionen. Sie umfasst eine Anbieterbewertung anhand von 33 Kriterien und erstellt daraus ein Gesamtranking in Bezug auf zwei wichtige Kategorien: Customer Experience und Vendor Credibility.

Auch 2021 liegen die Werte von Board International über dem Durchschnitt der Gesamtgruppe, mit Steigerungen in den meisten Beurteilungskriterien im Vergleich zu 2020. Board verbesserte sich u. a. in den wichtigen Bereichen Wert, Produkt, Support und Beratung.

?Die Einstufung als Leader in Dresners Wisdom of Crowds? EPM-Marktstudie 2021 spiegelt unser Versprechen gegenüber unseren Kunden wider, ein Weltklasse-Produkt zu liefern, das eine herausragende Kundenerfahrung bietet?, sagt Maurizio Carli, CEO von Board International. ?Die flexible All-in-One-Entscheidungsfindungsplattform von Board unterstützt die digitale Transformation, indem sie Daten aus dem gesamten Unternehmen vereint, um einen Single Point of Truth für alle Analytics- und Planungsaktivitäten zu schaffen.?

?Board zeigt in unserem jährlichen Report eine starke und konstante Leistung und wir gratulieren Board dazu, dass sie auch in der Umfrage 2021 von ihren Kunden eine 100-prozentige Weiterempfehlungsquote erhalten haben?, so Howard Dresner, President und Chief Research Officer bei Dresner Advisory Services.

Hier können Sie ein kostenloses Exemplar der Wisdom of Crowds? Enterprise Performance-Management Marktstudie 2021 herunterladen.

Über Dresner Advisory Services

Dresner Advisory Services wurde von Howard Dresner, einem unabhängigen Analysten, Autor, Dozenten und Unternehmensberater, gegründet. Dresner Advisory Services, LLC konzentriert sich auf die Erstellung und den Austausch von Thought Leadership für Business Intelligence (BI), Performance-Management und verwandte Bereiche.

Board ist die #1 Entscheidungsfindungsplattform. Seit seiner Gründung 1994 hat Board International über 3.000 Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Organisation zu transformieren durch die schnelle Realisierung von Business Intelligence-, Corporate Performance Management- und Advanced Analytics-Anwendungen in einer einheitlichen Plattform. Mit Board können Anwender intuitiv und spielerisch einfach mit Daten agieren, um eine einheitliche, akkurate und umfassende Sicht auf das Unternehmen zu erhalten, handlungsweisende Einblicke zu gewinnen und die vollständige Kontrolle über die Leistung der gesamten Organisation zu erlangen. Dank der Board-Plattform konnten weltweit agierende Konzerne wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, H&M, KPMG, NEC, Siemens und die ZF Friedrichshafen AG eine End-to-End-Entscheidungsfindungsplattform einführen – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten, die mit herkömmlichen Werkzeugen verbunden wären. www.board.com