Drone Delivery Canada meldet Absichtserklärung mit Drones Express Inc. hinsichtlich Projekt Condor



Toronto (Ontario), 24. November 2020 – Drone Delivery Canada Corp. (TSX-V: FLT, OTC: TAKOF, Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (DDC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Unterstützung seines Verkaufsvertreters Air Canada (TSX: AC) per 23. November 2020 eine Absichtserklärung (die Absichtserklärung) mit Drones Express Inc. (DEI) hinsichtlich des mehrjährigen, mehrere Routen umfassenden Projekts Condor unterzeichnet hat.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung arbeiten die Parteien zusammen, um an einem verbindlichen endgültigen Abkommen (das Abkommen) zu arbeiten. Im Abkommen werden die Bedingungen einer Drohnenlieferungslösung mit mehreren DDC Condor-Drohnen und den eigenen DroneSpotTM-Depots des Unternehmens zur Versorgung mehrerer Küstengemeinden auf mehreren Routen entlang der Region Lower North Shore in Quebec festgelegt. Die Lösung wird das patentierte und eigene FLYTE-System von DDC in einem SaaS-Modell nutzen und DDC wird die Implementierung und Inbetriebnahme des Systems, die Ausbildung, den technischen Support, die Betreiberdienstleistungen sowie die Fernüberwachung von seinem Betriebskontrollzentrum in Vaughan (Ontario) aus übernehmen. Die erwartete Laufzeit des Abkommens beträgt zehn Jahre mit einem Umsatz in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen kanadischen Dollar für DDC, zuzüglich weiterer potenzieller Umsätze aus Dienstleistungen. DEI geht davon aus, dass diese erste Lösung im Laufe der Zeit auf mehr Condor-Drohnen, mehr Gemeinden und mehr Routen erweitert werden kann, sobald dieses erste Projekt während der Laufzeit an Dynamik gewinnt. Vorbehaltlich der Umsetzung des Abkommens wird die Implementierung des Projekts voraussichtlich im Frühsommer 2021 beginnen. Alle Betriebe würden in Übereinstimmung mit den kanadischen Luftfahrtbestimmungen (Canadian Aviation Regulations) und den Fluggenehmigungen von Transport Canada durchgeführt werden.

Die Reaktion des Marktes auf unseren Vorverkauf der Condor-Lösung war in Kanada und international positiv und wir freuen uns, unser erstes potenzielles Condor-Projekt bekannt zu geben. Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Wir freuen uns, mit Drones Express bei dieser innovativen kommerziellen Möglichkeit zusammenzuarbeiten, um die Bedürfnisse der ländlichen Gemeinden in Quebec zu bedienen, wobei Potenzial für weiteres Netzwerkwachstum in der Zukunft besteht, sagte Michael Zahra, President und CEO von DDC.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Drone Delivery Canada bei diesem äußerst innovativen neuen Dienst. Der aktuelle kanadische Regulierungsrahmen erlaubt den Einsatz von Drohnen, die außerhalb der Sichtlinie agieren, nur im ländlichen Kanada für Einsätze mit geringem Risiko in abgelegenen und isolierten Regionen Kanadas. Unsere Expertise liegt in der Betreuung abgelegener Gemeinden in Québec. Der Einsatz von Drohnen für den Transport von Frachten und Kurierpaketen ist eine innovative, zuverlässige, wirtschaftliche und schnelle Transportlösung und die Region Lower North Shore in Quebec ist ideal für die Umsetzung einer solchen Initiative. Wir sind bereit für diese Herausforderung – die erste dieser Art in Kanada, sagte François Bertrand, CEO von Drones Express Inc.

Über Drones Express Inc.

Die Aktionäre von Drones Express Inc. verfügen über eine umfassende Erfahrung beim Transport in entlegene Regionen von Quebec. Drones Express Inc. ist bestrebt, dem privaten und öffentlichen Sektor sowie Anwohnern den Drohnentransport von Fracht- und Kurierpaketen von/nach und zwischen Gemeinden in der Region Lower North Shore und Anticosti Island zu ermöglichen. Die Vision des Unternehmens besteht darin, den abgelegenen und isolierten Gemeinden von Quebec ein zuverlässiges, schnelles und erschwingliches Drohnentransportnetz bereitzustellen und somit zur Verbesserung der Lebensqualität dieser Gemeinden beizutragen. Weitere Informationen über Drones Express Inc. finden Sie unter: www.dronesexpress.ca.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als Software as a Service-(SaaS) -Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!