Dropshipping in der Corona Krise – So können Einzelunternehmer Ihre Verluste auffangen

In der aktuellen Situation ist es für viele Einzelunternehmer schwierig. Die meisten Läden haben dank des Corona Virus– geschlossen und können Ihre Geschäfte nicht oder nur sehr schwer weiterführen. Daran hängen oft nicht nur die Gewinne, sondern vielmehr ganze Existenzen.

Die Menschen brauchen nun Ausweichmöglichkeiten! Die Kredite der Regierung sind oft nur aufegschobene Insolvenzanmeldungen. Das Geld fehlt und viele fühlen sich im Stich gelassen.

In diesem Fall weichen bereits viele Einzelunternehmer auf Onlinelösungen aus. Verkäufer vermarkten Ihre Produkte über Onlineshops, manche bieten nun Lieferungen nach Hause an und es gibt das Dropshipping. Dies ist momentan ein beliebter Rettungsring um sich ein weiteres Standbein und damit eine weitere Einnahmequelle zu sichern.

Was ist Dropshipping und wie kann man es sich vorstellen?

Dropshipping bezeichnet die Verwaltung eines Onlineshops, dessen Ware über den besagten Shop von einem Händler bezogen wird. Die Bestellungen werden direkt (entweder automatisiert oder manuell) an den Händler übergeben und die Ware wird direkt zum Kunden geliefert. Also ohne Lagerung oder Kontakt zur Ware. Ein einfaches und unkompliziertes Konzept.

Dabei gibt es aber vieles zu beachten. Dropshipping ist mit Vorsicht zu genießen. Weil es eben so viel Rechtliches zu beachten gibt, trauen sich vielen Einzelunternehmer nicht an dieses Geschäftsmodell heran.

In diesem Falle steht Urban Tech. UG den Unternehmern mit seiner genialen Dropshipping Lösung zur Seite.

Urban Tech. UG hat sich in der Vergangenheit schon sehr viel mit dieser Onlinelösung auseinander gesetzt. Deshalb hat diese Firma auch reichlich Erfahrungen sammeln können.

Aber nicht nur positives, sondern auch viel negatives. Und genau wegen diesen negativen Erfahrungen, weiß das Team von Urban Tech. UG genau, auf was es unbedingt und ohne Ausnahme beim Dropshipping zu beachten gilt. All dieses Wissen und die Erfahrungen möchte das Team dieser Firma nun weitergeben und somit Einzelunternehmern die Chance bieten, einen eigenen Onlineshop besitzen und sich damit retten zu können. Ganz nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark!

Was genau macht Urban Tech. UG für seine Kunden?

Die Leistungen im Rahmen des Dropshippings sehen wie folgt aus:

Das Team von Urban Tech. UG erstellt seinen Kunden einen schlüsselfertigen Onlineshop, das bedeutet, dass sofort damit gearbeitet werden kann. Der Shop beinhaltet Design und das Einpflegen von Produkten.

Diese Produkte müssen natürlich irgendwo herkommen. Dafür besitzt Urban Tech. UG Zugang zu über 600 Lieferanten für die verschiedensten Branchen. Somit kann die Firma nahezu jede Branche bedienen.

Wer Erfahrungen mit Verkäufen hat, weiß bestens, dass es mit einem Shop nicht getan ist. Marketing ist das A und O. Urban Tech. UG betreut seine Kunden auch in diesem Punkt und übernimmt ebenfalls das Marketing. Die Abteilung Marketing weiß bestens, worauf geachtet werden muss und kümmert sich um Anzeigenerstellung, Targeting usw.

Selbstverständlich erfolgt dies alles nach einem ausführlichen Kundengespräch, sodass möglichst klar ist, was zu tun ist. Denn Chaos und Missverständnisse sind das Letzte, was gestresste Einzelunternehmer jetzt noch gebrauchen können.

Wer Interesse besitzt, kann sich auf der Firmenwebseite und in einem Gespräch ausführlich über dieses Thema informieren und sich ein Angebote geben lassen.

Die Firma Urban Tech. UG wünscht allen Unternehmern viel Kraft und Erfolg für diese schwere Zeit.