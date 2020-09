Drucksysteme jederzeit von überall aus erleben – cab startet Messezwilling im Netz

Zum Start bietet die cabFAIR-Benutzeroberfläche einen Messestand mit acht Anlaufstationen. Besucher haben viele der Möglichkeiten eines realen Messebesuchs vor Ort: Geräte lassen sich individuell ansteuern und am Bildschirm 360? drehen. Klickbare Flächen informieren über technische oder Anwendungsmerkmale. Videos machen den Geräteeinsatz in der Praxis erlebbar. Besucher haben jederzeit die Möglichkeit, Anliegen zu äußern. Diese werden von cab Experten beantwortet.

Das Portfolio wird fortlaufend aktualisiert. Aktuell zeigt cabFAIR diese Produkte:

-Etikettendrucker SQUIX, MACH 4S, EOS, XC, XD4T mit einer Vielzahl von Möglichkeiten

-Druck- und Etikettiersysteme HERMES Q für automatisiertes Kennzeichnen ohne Limit

-IXOR zum Etikettieren hoher Stückzahlen vorgedruckter Etiketten

-Systeme AXON 2 für die Beschriftung von Laborproben

Meinungen von cab Verantwortlichen:

?Auf klassischen Websites und in Produktkatalogen lässt sich bereits Vieles darstellen. Der neue Online-Showroom ermöglicht es uns darüber hinaus, insbesondere Erklärungsbedürftiges und Variationsmöglichkeiten zu veranschaulichen. Potenziellen Kunden bieten wir eine zusätzliche Anlaufstelle und wir unterstützen sogleich unsere Händler.? Alexander Bardutzky, cab Geschäftsführer

?Zuletzt hat es Corona wieder deutlich gemacht: Abseits und in Ergänzung des Kontakts persönlich auf Messen oder in Firmen braucht es Instrumente in der Kommunikation mit Kunden. cabFAIR berät dort, wo es am bequemsten ist ? im Netz, ohne Anfahrtszeiten und -kosten, zeitlich und räumlich unbegrenzt. Die Marke cab wird damit virtuell erlebbarer.? Ralf Ritzert, cab Leiter Marketing