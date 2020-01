DSPECIALISTS erweitert das weltweite Vertriebsnetz für den HARVEY®

Die DSPECIALISTS GmbH konzentriert sich auch im Jahr 2020 auf die Weiterentwicklung der HARVEY® Produktfamilie. Neben der Erweiterung um neue Software-Funktionalitäten und Komponenten wird der Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes dabei ein wichtiger Aspekt sein. Mit Beginn des Jahres 2020 sind bereits drei neue Partner an Bord.

HARVEY® wird in Neuseeland von Sound Choice Pro Audio NZ (SCPA-NZ) vertrieben. In Korea übernimmt das Team von LNS CORPORATION die Vertriebsaktivitäten und der philippinische Markt wird von Stage Craft International professionell betreut.

SCPA-NZ ist ein neuseeländisches Unternehmen, das Produktlösungen, Ingenieursleistungen und technische Beratung für die AV-Branche anbietet. Vor allem die einfache Konfiguration und die Möglichkeit, nicht nur Audio, sondern auch Mediengeräte und Licht zu steuern, wie sie in den verschiedenen Versionen z.B. “HARVEY AMP” mit Class D-Verstärker angeboten werden, sind für das neuseeländische Unternehmen von großem Interesse. Aber auch die erstklassige Audioqualität begeistern. Das Produktportfolio von SCPA-NZ und das breite Spektrum an Fähigkeiten und Fertigkeiten des Teams um Tony Edwards, Direktor SCPA-NZ, ließen vom ersten Kennenlernen an eine schnelle, vertrauenswürdige Basis und ein gemeinsames Verständnis für die zukünftige Partnerschaft entstehen.

Stage Craft International, Inc. ist ein führender Anbieter von professionellen Dienstleistungen im Bereich Audio, Video, Beleuchtung und technischen Integrationsdienstleistungen sowie Konferenztechnik mit Sitz in Makati City im Wirtschafts- und Finanzzentrum der Philippinen. Die technische Kompetenz und die kreative Anwendung der verschiedenen professionellen Marken machen Stage Craft seit über 25 Jahren zu einem Unternehmen der ersten Wahl. Die Fähigkeit, die Anforderungen des internationalen und groß angelegten Veranstaltungs- und Konferenzmanagements zu erfüllen, hat zu langfristigen Partnerschaften mit internationalen Institutionen, Regierungen und dem Privatsektor geführt.

LNS CORPORATION mit Sitz in der südkoreanischen Provinz Gyeonggi-do, 20 km südlich der Hauptstadt Seoul, ist bereits Vertriebspartner für Produkte mehrerer deutscher Unternehmen und stolz, mit HARVEY® ein weiteres hochwertiges Produkt aus Deutschland in Südkorea vertreiben zu können.

DSPECIALISTS präsentiert auf der ISE 2020 (Stand 14-K170) in Amsterdam “HARVEY AMP”, die HYPERMATRIX® Konfigurationssoftware und HARVEYs Side Control die Fernbedienung in verschiedenen Varianten. ISE-Besucher können sehen, wie einfach es ist, HARVEY® für verschiedene Anwendungen zu konfigurieren und wie komfortabel es ist, innerhalb weniger Minuten ein Projekt für eine komplexe Aufgabe einzurichten.

Die DSPECIALISTS Digitale Audio- und Messsysteme GmbH wurde 2003 mit Firmensitz in Berlin gegründet. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten zur digitalen Audiosignalverarbeitung und Messtechnik spezialisiert. Neben zahlreichen kundenspezifischen Projekten entwickelt und vertreibt DSPECIALISTS die Produktfamilie HARVEY®, eine flexible Audio- und Mediensteuerungsmatrix, die in verschiedenen Varianten erhältlich ist.