DTAD feiert 20-jähriges Bestehen

Das Unternehmen blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte. Seit der Gründung im Sommer 2000 setzt der DTAD auf konstantes Wachstum und zählt heute zum festen Partner der deutschen Wirtschaft. Mit seiner digitalen Vertriebslösung DTAD 360 verfolgt das Unternehmen systematisch seine Vision ?Wir machen aus Unternehmen Marktführer?. Mehr als 12.000 Nutzer profitieren mit DTAD 360 täglich von der ganzheitlichen Optimierung ihrer Akquiseprozesse. Über 8 Mio. integrierte Auftragsinformationen sowie der Zugang zu Akquise-Prognosen und Marktanalysen bilden die Vertriebsbasis für Kunden aller Branchen.

Gezieltes Wachstum und klare Akzente

Zu Beginn der Nullerjahre spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf die flächendeckende europaweite Recherche von öffentlichen Ausschreibungen, welche schnell um die Recherche nach gewerblichen Bauvorhaben erweitert wurde.

Der Fokus auf die sich ständig weiterentwickelnde Internet-Technologie und agiles Projektmanagement führten in den darauffolgenden Jahren zu einem dynamischen Wachstum. So etablierte der DTAD u. a. die führende Datenbank für Firmen und Vergabestellen sowie eine zehntausende Immobilien umfassende Gebäudedatenbank für den gezielten Vertrieb.

Innovationskraft und ein starkes Team

Im Jahr 2018 fand der DTAD in DuMont den idealen Partner für die nächste Wachstumsphase. Als Unternehmen von DuMont setzt der DTAD weiterhin auf hohe Qualitätsstandards, innovative Denkansätze, den Einsatz neuester Technologien und ein Team aus Experten. Unter dem langjährigen Führungsduo, Dr. Alexander Seyferth und Torsten Daus, wird das Portfolio fortlaufend optimiert.

Zum 20-jährigen Jubiläum blickt das Unternehmen mit mehr als 120 Teammitgliedern an seinen Standorten Berlin und Leipzig mit Stolz auf DTAD 360. Die webbasierte Applikation ist heute die führende Online-Plattform im Auftragsmanagement.

Gesellschaftliche Verantwortung

Von Anfang an nimmt der DTAD gesellschaftliche Verantwortung ernst und engagiert sich in zahlreichen Projekten. Aktuell zählt hierzu u. a. die ?Stiftung Jona?, welche Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien fördert. Auch die Förderung des Tierparks Berlin mit seinen beiden Sekretären, die ?Wappentiere? des Unternehmens, schließt sich an. Zum Unternehmensgeburtstag erhielten beide ?Patenkinder? im Rahmen einer Taufe ihre Namen. Seitdem hören die Vögel auf die Namen Donata und Waldemar.

Mit DTAD 360 und jährlich über 700.000 Auftragsinformationen bietet der DTAD die führende Online-Plattform im Auftragsmanagement. Individuelle Lösungsansätze, tagesaktuelle Akquise-Prognosen sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen bilden die optimale Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung aller Akquisemaßnahmen im öffentlichen und gewerblichen Bereich.