DTS Managed Network Access Control (NAC)

Im Zuge der Digitalisierung sind Cyberangriffe zu einer großen Bedrohung geworden. Von überall greifen unzählige Devices auf sensible Daten zu. Als IT-Security Hersteller bieten wir Ihnen mit unserem eigens entwickelten DTS Managed NAC Netzwerksicherheit über den gewöhnlichen Standard hinaus: Übersicht, Kontrolle und Sicherheit in einer Lösung.

Das DTS NAC analysiert alle in der Netzwerkinfrastruktur befindlichen Systeme. Jedes Endgerät wird sichtbar, u. a. durch das einzigartige Fingerprinting. Die zentrale Steuerung der Zugänge bietet dabei eine umfassende Kontrolle. Sie definieren das Regelwerk für das gesamte Netzwerk, z. B. zur Segmentierung durch das VLAN-Management.

Mit dem effektiven Methodenmix heben wir NAC auf ein neues Sicherheitsniveau, welches wir zielgerichtet ausbauen und mit Service-Mehrwerten ergänzen können. Von der Planung über die Implementierung bis zum Betrieb entlasten wir Sie. Wir übernehmen während des Lifecycles zudem alle Updates und Anpassungen. Außerdem werden Statusinformationen vom DTS NOC zeitnah ausgewertet und technische Auffälligkeiten behoben. Sollten weitere Sicherheitsprobleme auftreten, greift das DTS SOC sofort regulierend ein ? Ganzheitliche ?Made in Germany? IT-Security aus einer Hand!

DTS Systeme steht als erfolgreicher IT-Dienstleister seit über 35 Jahren deutschland- und europaweit für Innovation, Kompetenz sowie Leidenschaft. Hinter dem Namen steht eine Technik Company, bestehend aus den 3 Kernbereichen Datacenter, Technologies und Security. Über 300 Mitarbeitende an 13 Standorten stellen mit zwei eigenen deutschen Rechenzentren sowie einem Co-Location Partnerrechenzentrum ganzheitliche Lösungen und Services zur Verfügung, rund um die Uhr an 365 Tagen.

Wir sind sowohl Urgestein als auch Vorreiter in der Cloud und IT-Sicherheit. Mit unserem hybriden Baukastenkonzept und der Managed Multicloud entwickeln wir Made in Germany Know-how in der Wolke. Zudem haben wir uns als IT-Security Hersteller, Security Operations Center und Managed Services Experten fest etabliert.

Potenziale optimal nutzen, sämtliche Anforderungen erfüllen, innovative Lösungen, Service-Mehrwerte rund um die Uhr ? das ist die DTS Systeme!